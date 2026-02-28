Detaljan red vožnje i ruta gradske linije 4
12:00
28.02.2026
09:00Horoskop za 28. februar za sve znake zodijaka: Evo šta nam savetuju za posao, ljubav i zdravlje
Nastavljamo da objavljujemo detaljne preglede ruta i redova vožnje autobusa na gradskim linijama u Pančevu. Pregled dajemo na osnovu Plana linija koje je Gradsko veće usvojilo za 2026, godinu.
Linija 4 saobraća na ruti između centra grada, preko naselja „Mladost”, to jest Mise, do Minela. Autobusi kreću u 5.00 ujutru, to jest u 4.50 vikendom i przanikom iz centra, a poslednji polazak iz centra je u 22.30, to jest u 22.00 od Minela. Redovi vožnje se razlikuju u odnosu na trajanje školske godine.
(Pančevac)
12:00
28.02.2026
11:00
28.02.2026
10:00
28.02.2026
09:00
28.02.2026
08:00
28.02.2026
09:40
27.02.2026
13:00
26.02.2026
11:00
26.02.2026
09:30
26.02.2026
21:22
24.02.2026
11:00
28.02.2026
06:00
28.02.2026
19:00
27.02.2026
14:00
27.02.2026