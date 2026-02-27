Kačarevo: Nikola Dragaš otvorio izložbu karikatura „Nasmejane misli“

Izložba karikatura Nikole Dragaša pod nazivom „Nasmejane misli“ otvorena je u prostorijama Doma omladine Kačarevo.

Događaj je organizovao lokalni Dom kulture, čija je direktorka Veronika Kerekeš Stevanovski i najavila pomenutog pančevačkog autora vanserijskih crteža, koji predstavljaju svu vrcavost njegovih radova.

– S obzirom na to da sam više puta izlagao u Kačarevu i da je ono neka moja druga kuća što se tiče mojih aktivnosti u kulturi, uvek moram dobro da proberem šta ću predstaviti da se ne bih ponavljao. Stoga su ovi portreti neka vrsta malog osveženja. Radovao sam se ovoj izložbi, jer je to bila i prilika da se malo okupimo i nasmejemo, kao i da odemo kući sa nasmejanim mislima – naveo je Dragaš.

Nikola Dragaš je srpski ilustrator, karikaturista i mentor crtanja.

Rođen je 15. januara 1981. godine u Pančevu, gde i danas živi i radi, a diplomirao je 2004. na Beogradskoj politehnici, na smeru grafički dizajn, da bi 2024. godine nastavio da studira na master studijama na smeru Grafički dizajn – oblikovanje knjige.

Svoje radove i karikature je objavljivao u raznim novinama i časopisima, a izlagao je i na svim većim salonima i izložbama ilustracije i karikature u zemlji i inostranstvu.

Član je ULUPUDS-a, Udruženja karikaturista Srbije – FECO i ULUP-a, udruženja likovnih umetnika Pančeva.

Dobitnik je priznanja „Klasovo majstorsko pero“ 2020. godine, nagrade „Ljubiša Divljak“ za mentorstvo na 9. Bijenalu umetničkog dečjeg izraza „BUDI“, a 2025. godine dobitnik je nagrade „Miodrag Vartabedijan“ za najbolja dostignuća na studijskom programu master studija na Beogradskoj politehnici.

