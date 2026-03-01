Svet

Izrael: Devet osoba poginulo u iranskom raketnom napadu

14:41

01.03.2026

Foto: Israel Police

TEL AVIV – Devet osoba je poginulo u iranskom raketnom napadu na izraelski grad Beit Šemeš, nedaleko od Jerusalima, saopštila je danas izraelska služba hitne medicinske pomoći i to nije konačan broj poginulih.

Prema navodima te službe, u napadu su povređene 23 osobe, preneo je Bi-Bi-Si, navodeći da su u napadu potpuno uništeni i neki stambeni objekti.

Policija i spasilačke ekipe i dalje pretražuju teren.

