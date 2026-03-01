Izrael: Devet osoba poginulo u iranskom raketnom napadu
TEL AVIV – Devet osoba je poginulo u iranskom raketnom napadu na izraelski grad Beit Šemeš, nedaleko od Jerusalima, saopštila je danas izraelska služba hitne medicinske pomoći i to nije konačan broj poginulih.
Prema navodima te službe, u napadu su povređene 23 osobe, preneo je Bi-Bi-Si, navodeći da su u napadu potpuno uništeni i neki stambeni objekti.
Policija i spasilačke ekipe i dalje pretražuju teren.
Footage shows the aftermath of the Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh which killed at least six and wounded over 20.
The video shows that the missile caused extensive damage to a bomb shelter.
The Home Front Command is set to investigate the circumstances of the… pic.twitter.com/bVj7QIvodO
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026