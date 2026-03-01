Bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinedžad poginuo u raketnom napadu

Bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinedžad i više njegovih saradnika poginuli su u raketnom napadukoji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države, saopštila je njegova kancelarija.

Ovo dolazi u trenutku opasne vojne eskalacije u regionu, uz otvorene sukobe između Irana s jedne strane i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s druge, što povećava strah da bi se sukob mogao proširiti na čitav region.

Mahmud Ahmadinedžad povukao se iz politike 2013. godine, nakon dva predsednička mandata, ostavivši za sobom imidž državnika sa kojim su se obični Iranci snažno identifikovali. Uz legendarnog urugvajskog predsednika Hosea Muhiku, često se navodi kao jedan od najskromnijih svetskih lidera.

Njegov politički uspon počeo je 2005. godine, kada se kao relativno nepoznat gradonačelnik kandidovao za predsednika. Tokom kampanje obilazio je najsiromašnije delove zemlje, gradeći imidž „čoveka iz naroda“. Upravo ta poruka – „jedan od vas“ – donela mu je ogromnu podršku birača. Ubedljivo je pobedio bivšeg predsednika Akbara Rafsandžanija, osvojivši 62 odsto glasova, a isti rezultat ponovio je i na izborima 2009. godine.

Po profesiji univerzitetski profesor mašinstva, Ahmadinedžad je ceo život negovao sliku skromnog čoveka. Nakon povlačenja iz politike, jedno vreme se bavio i stočarstvom, radeći kao pastir. Uvek je isticao da mu je najveći protivnik luksuz, dok su politički protivnici, poput Izraela i SAD, dolazili tek iza toga na njegovoj ličnoj listi neprijatelja.

