Praznik proleća u Vladimirovcu: Marcišor održan po 10. put

U organizaciji Osnovne škole „Prvi maj“, u Vladmirovcu je održana tradicionalna manifestacija Marcišor, praznik proleća, jubilarni deseti put. Ova manifestacija ima za cilj očuvanje tradicije i običaja Rumuna, prenosi RTV Pančevo.

Marcišor je tradicionalni prolećni praznik koji se obeležava 1. marta, dan kada se slavi buđenje prirode. Sa ciljem prenošenja i očuvanja tradicije i običaja Rumuna, manifestacija „Marcišor“ održava se u Vladimirovcu od 2014. godine. Trajan Kačina, potpredsednik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, istakao je da se festival Marcišora ove godine održava jubilarni deseti put i predstavlja značajan praznik za Rumune.

U Domu kulture održano je predstavljanje rumunskih običaja i tradicija kroz glumu, ples i igre. Učenici Osnovne škole „Prvi maj“ za ovu manifestaciju pripremili su dve tačke, jednu na rumunskom i jednu na srpskom, istakla je Marija Gligorić, nastavnica srpskog jezika i književnosti.

Trajan Keta, inicijator ovog festivala, naglasio je da se Marcišor obeležava kroz razne manifestacije svuda gde žive Rumuni, pa je samim tim došao na ideju da se festivalom obeležava i u Srbiji.

Svake godine, na ovom festivalu učestvuje više škola iz Srbije i iz Rumunije, što ovoj manifestaciji daje međunarodni karakter. U organizaciji osnovne škole „Prvi maj“, festival Marcišor uspešno je održan po deseti put, uz veliki odziv gostiju i u svečanoj atmosferi.

(Pančevac/RTV Pančevo)