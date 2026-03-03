Praznik proleća u Vladimirovcu: Marcišor održan po 10. put

Hodočašće na Krf: Održano predavanje kustosa Srpske kuće
12:00
03.03.2026
Sa ciljem prenošenja i očuvanja tradicije i običaja Rumuna, manifestacija „Marcišor“ održava se u Vladimirovcu od 2014. godine
U organizaciji Osnovne škole „Prvi maj“, u Vladmirovcu je održana tradicionalna manifestacija Marcišor, praznik proleća, jubilarni deseti put. Ova manifestacija ima za cilj očuvanje tradicije i običaja Rumuna, prenosi RTV Pančevo.
Marcišor je tradicionalni prolećni praznik koji se obeležava 1. marta, dan kada se slavi buđenje prirode. Sa ciljem prenošenja i očuvanja tradicije i običaja Rumuna, manifestacija „Marcišor“ održava se u Vladimirovcu od 2014. godine. Trajan Kačina, potpredsednik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, istakao je da se festival Marcišora ove godine održava jubilarni deseti put i predstavlja značajan praznik za Rumune.
U Domu kulture održano je predstavljanje rumunskih običaja i tradicija kroz glumu, ples i igre. Učenici Osnovne škole „Prvi maj“ za ovu manifestaciju pripremili su dve tačke, jednu na rumunskom i jednu na srpskom, istakla je Marija Gligorić, nastavnica srpskog jezika i književnosti.
Trajan Keta, inicijator ovog festivala, naglasio je da se Marcišor obeležava kroz razne manifestacije svuda gde žive Rumuni, pa je samim tim došao na ideju da se festivalom obeležava i u Srbiji.
Svake godine, na ovom festivalu učestvuje više škola iz Srbije i iz Rumunije, što ovoj manifestaciji daje međunarodni karakter. U organizaciji osnovne škole „Prvi maj“, festival Marcišor uspešno je održan po deseti put, uz veliki odziv gostiju i u svečanoj atmosferi.
(Pančevac/RTV Pančevo)