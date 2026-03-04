Pančevo: 20 pehara i 71 zlato za PK „Balerina“

Po dve zlatne medalje osvojile su Danka Stojiljković, Nikolija Đorđijevski, Rada Halasov, Iva Matić, Tesa Stojkov, Andrea Jovanović, Sara Kulić, Tara Margan, Amelia Lea Suchanek, Neda Bajić i Taša Jovanović.

Na baletskom takmičenju klasičnog i modernog baleta, održanom u Pančevu u organizaciji Centra za igru, plesači Plesnog kluba „Balerina“ osvojili su 20 pehara i ukupno 71 zlatnu medalju, prenosi K-013.

Po jednu zlatnu medalju osvojili su Danica Gajić, Dorotea Vlajić, Nina Radisavljević, Helena Radoičić, Teodora Zlatanović, Tijana Mićanović, Alisa Karić, Dunja Atanackov, Mila Ignjatović, Vladimir Lukač, Teona Jaćimović, Nikolina Vasiljević, Dorotea Sekulić, Matea Žjak, Ana Stanković, Valentina Jonaš, Jana Petrović, Tara Savović, Ema Francija, Ema Kuraj, Mina Maksimov, Maša Varga, Anastasija Zlatković, Una Ritopečki, Maša Grujić, Andrea Ševo, Miona Stojanović, Lena Marko i Sara Havjar.

Pehare su osvojile Danka Stojiljković, Isidora Milinković, Helena Milinković, Iva Mirković, Rada Halasov, Nikolija Đorđijevski, Andrea Jovanović, Andrea Ševo, Maša Varga, Daria Radu, Tara Meliš, Barbara Havelova, Amelia Lea Suchanek, Taša Jovanović, Neda Bajić, Tijana Mićanović, Mila Ignjatović, Ana Stanković, Dorotea Sekulić i Jana Petrović.

Među najuspešnijima bile su Iva Mirković sa pet zlatnih medalja, Helena Milinković sa četiri, dok su Daria Radu, Tara Meliš i Barbara Havelova osvojile po tri zlata. Isidora Milinković osvojila je dve zlatne medalje i specijalnu nagradu „Nova nada“.

Iz kluba navode da rezultati potvrđuju kontinuitet kvalitetnog rada i posvećenosti plesača i trenera.

Plesači PK „Balerina“ nastupiće 6. marta u 18 časova na koncertu „Tebi na dar“ u Kulturnom centru Pančeva.

(Pančevac/K-013)