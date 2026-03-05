Ne kupuj – udomi Lusi i Čarlija

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Lusi i Čarlija.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Lusi i Čarlija.

Lusi i Čarli

Ova dva medena zvrka imala su veoma težak početak života, nakon što ih je neko nerazuman i okrutan ostavio u džaku na deponiji da uginu u najgorim mukama.

Međutim, mala Lusi nije htela da se pomiri sa ovakvom sudbinom – progrizla je džak i spasla sebe i svog brata.

Tu se, međutim, ne završava njihova borba, pošto su se, nažalost, teško razboleli nakon što ih je spasla naša humana sugrađanka.

Čekala ih je još jedna borba u kojoj su ponovo pobedili i sada su veseli i razigrani, pa tragaju za svojim ljudima i sigurnim domom.

Lusi je nežna, pomalo plašljiva, ali najveća maza koja ume i te kako da zavede red.

Čarli je mali meda koji jede kao šampion i krade papuče čim mu se pruži prilika, pa legne na njih kao da su njegovo blago.

Oboje obožavaju igru, spavaju s mačkama, dosađuju starijim psima…

Biće srednjeg rasta kada porastu i udomljavaju se za život u kući ili stanu.

Sterilizacija, odnosno kastracija je obezbeđena, a za sve drugo

kontakt telefon je 062/204-573.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

