Počeli problemi sa alergijama, važno utvrditi na koju vrstu polena je osoba alergična

Sa prolećnim vremenom, počeli su problemi sa alergijama kod osoba koje pate od alergijskog rinitisa, pošto su zabeleženi prvi poleni lešnika, jove, tise i čempresa, rekla je danas Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine, ističući da je važno utvrditi sa lekarima alergolizima na koju vrstu polena je osoba alergična i shodno tome krenuti na vreme sa propisanim terapijama.

“Monitoring alergenog polena na teritoriji Republike Srbije počeo je 1. februara. Prvi poleni koji su zabeleženi su poleni lešnika, jove, tise i čempresa”, rekla je za Tanjug Mitrović, rukovodilac grupe za monitoring alergenog polena – Agencija za zaštitu životne.

Kako je navela, sa lepim vremenom i temperaturama iznad proseka za ovo doba godine kreću i poleni bresta, jasena, kao i četinara. “U martu mesecu očekujemo porast broja razlicitih vrsta polena. Ono sto je u periodu emitovanja polena drveća za nastupajući period uvek u fokusu je polen breze. Ti poleni imaju najjači alergeni potencijal od svih polena koji se u proleće beleže i samim tim i najveći broj ljudi ima i burne alergijske simptome”, rekla je Mitrović.

Ona naglašava da je važno da se utvrdi sa lekarima alergolizima na koju vrstu polena je osoba alergična i shodno tome da se krene na vreme sa propisanim terapijama. “Za osobe alergične na polen breze je savet da već krenu 10-15 dana ranije sa terapijama dok ovaj polen ne dostigne visoke koncentracije”, rekla je Mitrović.

Savet je da se izbegava boravak u prirodi u prepodnevnim časovima kada je toplo i blago vetrovito i da se prate izveštaji na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine i na Aplikaciji Polen Srbija, jer je tako moguće uskladiti svoje kretanje u mestima sa niskim vrednostima polena naročito za vikende i praznike, rekla je Mitrović.

(Tanjug)