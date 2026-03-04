Anka Simin Damjanov primila opovačke atletičare

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, priredila je prijem u kabinet nagrađenih sportista i trenera atletskog kluba „Spartak“ Opovo, Nemanju Stojanovića, kao najzaslužnijeg za njihove uspehe i čestitala im na postignutim rezultatima.

Atletičarima su uručeni vaučeri za kupovinu koje mogu iskoristiti u sportskim radnjama.

Istakla je da su mladi sportisti ponos svoje opštine, jer svojim trudom, disciplinom i posvećenošću predstavljaju primer vršnjacima i dostojno promovišu svoju sredinu na svim takmičenjima.

„Verujem u vaš rad, energiju i talenat. Neka vam svaki start bude siguran, svaki cilj dostižan, a svaki rezultat nagrada za sav trud koji ulažete“, poručila je predsednica opštine, poželevši im za sva predstojeća takmičenja, mnogo uspeha, ličnih rekorda i sportskih pobeda, a naglašavajući da će lokalna samouprava nastaviti da podržava razvoj sporta i mladih talenata.

Naime, na nedavno završenim takmičenjima Prvenstvu Srbije, prvenstvu Vojvodine, prvenstvu Beograda i međunarodnim atletskim mitinzima u dvorani, mladi atletičari opovačkog „Spartaka“ postigli su zapažene rezultate u različitim atletskim disciplinama.

Medalje su osvajali Lazar Čatlajić, II mesto na prvenstvu Srbije, II na prvenstvu Vojvodine i II mesto na prvenstvu Beograda u kategoriji bacanje kugle

Teodor Čatlajić – prvak Srbije i prvak Beograda u kategoriji bacanje kugle, mlađi pionir;

Đorđe Đorđević – III mesto na prvenstvu Beograda i I mesto na Međunarodnom decembarskom atletskom mitingu u Beogradu u kategoriji bacanje kugle – mlađi junior;

Dimitrije Đorđević – III mesto na Međunarodnom decembarskom atletskom mitingu u Beogradu i III mesto na Kupu Voždovca u kategoriji bacanje kugle – stariji pionir;

Filip Poledica – III mesto na prvenstvu Beograda u kategoriji trka na 800m, stariji pionir;

Ognjen Bilecki – III mesto na Međunarodnom decembarskom atletskom mitingu u Beogradu u kategoriji – 40 m prepone, atletska škola;

Nikola Krivokuća – IV mesto na prvenstvu Beograda u klasi stariji pionir; Maša Lenatov – III mesto na Međunarodnom decembarskom atletskom mitingu u Beogradu u kategoriji – 40 m prepone, atletska škola;

Uroš Zdravković – II mesto na Kupu Voždovca u kategoriji trka na 200 m, mlađi pionir.

(Naše Opovo)