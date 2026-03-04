Anka Simin Damjanov primila opovačke atletičare

Pančevo: 20 pehara i 71 zlato za PK „Balerina“
17:00
04.03.2026
Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, priredila je prijem u kabinet nagrađenih sportista i trenera atletskog kluba „Spartak“ Opovo, Nemanju Stojanovića, kao najzaslužnijeg za njihove uspehe i čestitala im na postignutim rezultatima.
Istakla je da su mladi sportisti ponos svoje opštine, jer svojim trudom, disciplinom i posvećenošću predstavljaju primer vršnjacima i dostojno promovišu svoju sredinu na svim takmičenjima.
Naime, na nedavno završenim takmičenjima Prvenstvu Srbije, prvenstvu Vojvodine, prvenstvu Beograda i međunarodnim atletskim mitinzima u dvorani, mladi atletičari opovačkog „Spartaka“ postigli su zapažene rezultate u različitim atletskim disciplinama.
Medalje su osvajali Lazar Čatlajić, II mesto na prvenstvu Srbije, II na prvenstvu Vojvodine i II mesto na prvenstvu Beograda u kategoriji bacanje kugle
Teodor Čatlajić – prvak Srbije i prvak Beograda u kategoriji bacanje kugle, mlađi pionir;
Đorđe Đorđević – III mesto na prvenstvu Beograda i I mesto na Međunarodnom decembarskom atletskom mitingu u Beogradu u kategoriji bacanje kugle – mlađi junior;
Dimitrije Đorđević – III mesto na Međunarodnom decembarskom atletskom mitingu u Beogradu i III mesto na Kupu Voždovca u kategoriji bacanje kugle – stariji pionir;
Filip Poledica – III mesto na prvenstvu Beograda u kategoriji trka na 800m, stariji pionir;
Ognjen Bilecki – III mesto na Međunarodnom decembarskom atletskom mitingu u Beogradu u kategoriji – 40 m prepone, atletska škola;
Nikola Krivokuća – IV mesto na prvenstvu Beograda u klasi stariji pionir; Maša Lenatov – III mesto na Međunarodnom decembarskom atletskom mitingu u Beogradu u kategoriji – 40 m prepone, atletska škola;
Uroš Zdravković – II mesto na Kupu Voždovca u kategoriji trka na 200 m, mlađi pionir.
(Naše Opovo)