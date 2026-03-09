Beogradske pijace: Rok za podnošenje zahteva za zakup tezgi do 10. marta

Javno komunalno preduzeće „Beogradske pijace“ objavilo je u okviru svoje delatnosti javni oglas za izdavanje u zakup pijačne opreme na pijacama koje posluju u sistemu ovog preduzeća.

Pravo učešća na oglasu imaju: fizička, pravna lica, poljoprivrednici i preduzetnici. Rok za podnošenje ponuda je utorak, 10. mart, do 9 časova, a javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana, u 11 časova, u velikoj sali JKP-a „Beogradske pijace“.

O uslovima i dokumentaciji potrebnoj za učešće na oglasu, zainteresovana lica se mogu informisati putem internet-stranice JKP-a „Beogradske pijace“ www.bgpijace.rs na linku ili putem kontakt-telefona 011/7857-940, navodi se u saopštenju JKP „Beogradske pijace“.

(Pančevac)