Pančevački mačevaoci spremi za Novi Sad

Članovi Kraljevskog mačevalačkog kluba „Karađorđe“ pripremaju se ovih dana za državno prvenstovo za juniore i kadete koje će biti održano prvog vikenda u martu.

10:00

06.03.2026

Printscreen/RTV Pančevo

Članovi Kraljevskog mačevalačkog kluba „Karađorđe“ pripremaju se ovih dana za državno prvenstovo za juniore i kadete koje će biti održano prvog vikenda u martu u hali Spens u Novom Sadu. U klub očekuju da kadeti i ovoga puta potvrede svoj kvalitet i vrate se sa medaljama, prenosi RTV Pančevo.

Posle uspešnih nastupa na Kupu Obilića u Ubu i Star kupu koji je održan u Vršcu, mačevaoci Kraljevskog mačevalačkog kluba „Karađorđe“ pripremjau se  ovih dana za  Državno prvenstvo koje će  tokom vikenda biti održano u Novom Sadu, kaže George Pomana, trener i predsednik kluba.

Boris Ćorluka,   uspešan je kadet  pančevačkog kluba. Do sada je već osvajao medalja na Državnim  prvenstivima, ali  je bio uspešan i na  takmičenjima u inostranstvu.  Na  Državnom prvenstu koje će  biti održano 7.marta očekuje  da će osvojiti  prvo mesto.

Za  sve one koji su zanteresovani  za mačevanje,  sport kojim mogu  da se bavi i dece i stariji,  treninzi se  održavaju svake nedelje u Hali sportova n Strelištu.

Pred članovia kluba iz Pančeva sada je nov izazov, Državno prvensto na kojem će imati priliku da pokažu sve ono štu su mesecima vredno i posvećeno gradili. To će biti prilika i  da  savladuju protivnike, ali i pomere sopstvene granice.

(RTV Pančevo)

