Pančevački mačevaoci spremi za Novi Sad

Članovi Kraljevskog mačevalačkog kluba „Karađorđe“ pripremaju se ovih dana za državno prvenstovo za juniore i kadete koje će biti održano prvog vikenda u martu u hali Spens u Novom Sadu. U klub očekuju da kadeti i ovoga puta potvrede svoj kvalitet i vrate se sa medaljama, prenosi RTV Pančevo.

Posle uspešnih nastupa na Kupu Obilića u Ubu i Star kupu koji je održan u Vršcu, mačevaoci Kraljevskog mačevalačkog kluba „Karađorđe“ pripremjau se ovih dana za Državno prvenstvo koje će tokom vikenda biti održano u Novom Sadu, kaže George Pomana, trener i predsednik kluba.

Boris Ćorluka, uspešan je kadet pančevačkog kluba. Do sada je već osvajao medalja na Državnim prvenstivima, ali je bio uspešan i na takmičenjima u inostranstvu. Na Državnom prvenstu koje će biti održano 7.marta očekuje da će osvojiti prvo mesto.

Za sve one koji su zanteresovani za mačevanje, sport kojim mogu da se bavi i dece i stariji, treninzi se održavaju svake nedelje u Hali sportova n Strelištu.

Pred članovia kluba iz Pančeva sada je nov izazov, Državno prvensto na kojem će imati priliku da pokažu sve ono štu su mesecima vredno i posvećeno gradili. To će biti prilika i da savladuju protivnike, ali i pomere sopstvene granice.

