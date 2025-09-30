Novo Selo slavi 260 godina od osnivanja predstojećeg vikenda uz bogat program

Veliki jubilej Banatskog Novog Sela – 260 godina od zvaničnog osnivanja tog naseljenog mesta – biće obeležen predstojećeg vikenda, od 3. do 5. oktobra.

U ta tri dana biće organizovan niz kulturnih manifestacija u organizaciji Mesne zajednice i Doma kulture „3. oktobar”, uz podršku Grada Pančeva.

Proslava počinje svečanom akademijom u petak, 3. oktobra, od 18 sati u velikoj sali pomenute lokalne ustanove, kada će pored ostalog nastupiti Narodni orkestar i folklorni ansambl Doma kulture, kao i ženska pevačka grupa KUD-a „Kolovit“ iz Bosanske Gradiške.

Potom će od 20 sati u sportskoj hali biti upriličen koncert rumunske muzike i folklora u izvedbi profesionalnog ansambla „Timisul” iz Temišvara.

Sutradan, u subotu, 4. oktobra, od podneva krenuće manifestacija „Susreti sela Srbije”, a dva sata kasnije u velikoj sali Doma kulture biće dodeljena priznanja najuspešnijim selima, udruženjima i pojedincima iz cele zemlje.

Nakon toga, od 15.30 na programu su nastupi izvođača narodne muzike Čede Markovića, Vesne Dimić i Biljane Petković.

I na kraju, u nedelju, 5. oktobra, od 20.30 pevaće estradne zvezde Ognjen Inđić, Nikola Savić i Andreana Čekić.

(Pančevac/J. Filipović)

Banatsko Novo Selo: Da Marija ode u Japan

Banatsko Novo Selo: Kulturna sezona zatvorena koncertom folklora