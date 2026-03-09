Đijang Sjuekin predvideo Trampov dolazak na vlast i napad na Iran, a sada „vidi“ poraz Vašingtona

Profesor Đijang Sjuekin upozorio je da bi sukob između Sjedinjenih Država i Irana mogao ozbiljno ugroziti američku ekonomsku i vojnu moć. Njegova predviđanja, iznesena još 2024. godine, ponovo su privukla pažnju međunarodne javnosti, jer su se prva dva – Trampova pobeda na predsedničkim izborima i pokretanje rata protiv Irana – već ostvarila.

Snimak je objavljen 29. maja 2024. godine na kanalu „Predictive History“, i prikazuje Đijanga kako upozorava na potencijalnu američku vojnu intervenciju u Iranu tokom eventualnog drugog predsedničkog mandata Donalda Trampa, što je ocenio kao „katastrofalnu grešku“.

Đijang Sjuekin je edukator, pisac i zagovornik reforme obrazovanja sa sedištem u Pekingu. Specijalizovan je za pomoć kineskim školama da integrišu kreativnost i kritičko razmišljanje u svoje nastavne planove i programe i redovno doprinosi kineskim i međunarodnim medijima o obrazovanju i inovacijama.

U svom predavanju, Đijang je američku invaziju uporedio sa atinskom sicilijanskom ekspedicijom iz Peloponeskog rata, opisujući rizike koje donose planinski teren, prekinute linije snabdevanja i lokalni otpor.

Nakon što je predvideo drugi Trampov mandat i napad na Iran, Đijang je pozvan na gostovanje u emisiju „Breaking Points“ gde se dotakao treće stavke iz predviđanja iz 2024. godine, a to je poraz SAD.

Đijang je u emisiji istakao da Iran ima dugoročne prednosti u odnosu na SAD, ističući da se priprema za konflikt više od 20 godina.

„Trenutno se vodi rat iscrpljivanja između SAD i Irana. Iranci su razvili strategije kroz vežbe i sukobe prethodnih godina, uključujući dvanaestodnevni rat prošlog juna“, rekao je profesor i dodao:

„U njihovoj religiji ovo je rat protiv Satane. Imali su mnogo vežbi. Prošlog juna je bio dvanaestodnevni rat kada su Iranci mogli da ispitaju i analiziraju udarne kapacitete i Izraelaca i Amerikanaca i imali su mnogo vremena, osam meseci, da se u potpunosti pripreme za ovaj novi napad“, dodao je on.

Đijangovo profesionalno iskustvo obuhvata novinarstvo, snimanje dokumentarnih filmova i međunarodni razvoj, uključujući i ulogu u Ujedinjenim nacijama. Između 2008. i 2012. godine, vodio je razvoj inovativnih programa studiranja u inostranstvu u dve najbolje kineske javne škole, Srednjoj školi u Šenženu i Srednjoj školi Univerziteta u Pekingu, fokusirajući se na negovanje globalnog građanstva i nezavisnog mišljenja među kineskim studentima. Godine 2014. objavio je knjigu „Kreativna Kina“, koja beleži njegove napore i viziju za transformaciju obrazovanja u Kini. Đijang je diplomirao englesku književnost na Jejl koledžu, gde je diplomirao sa odličnim uspehom 1999. godine.

Naveo je da iranski saveznici – Huti, Hezbolah, Hamas dobro razumeju američki pristup, što im omogućava da razviju strategije za slabljenje i potencijalno uništenje američkog uticaja u regionu.

Đijang je potom rekao da su Iranci takođe zatvorili Ormuski moreuz, a da zemlje Zaliva dobijaju 90 odsto hrane preko njega.

„Dakle, znam da mnogi ljudi govore o poremećajima u globalnoj ekonomiji, ali trenutno Iranci zapravo ugrožavaju sam opstanak Saudijske Arabije, UAE, Bahreina, Katara. A zašto je ovo važno jeste to što su države Zaliva zapravo stožer američke ekonomije.“

Takođe je upozorio da Iran deluje protiv kritične infrastrukture u Zalivskim državama, uključujući energetske objekte i postrojenja za desalinizaciju vode.

Đijang je posebno naglasio zavisnost američke ekonomije od nafte i finansiranja iz zemalja Zalivskog zaliva, tvrdeći da bi prekid snabdevanja mogao ugroziti investicije u veštačku inteligenciju i centre podataka u SAD.

Takođe je ukazao na neodrživost američke vojne strategije, koja se oslanja na skupu tehnologiju i projekte poput raketa koje koštaju milijun dolara, dok ih dronovi vredni 50.000 dolara mogu uništiti.

Profesor je zaključio da trenutna situacija podiže pitanje održivosti američke globalne hegemonije i ekonomske stabilnosti, posebno u kontekstu sukoba u Persijskom zalivu i potencijalnog porasta rizika za SAD.

(EuronewsSrbija)