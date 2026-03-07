PRED OSMI MART: Narcis 20, ruža 250

Dragu osobu obradovaćete i buketom narcisa za 100 dinara a kupovinom korpice na pančevačkoj pijaci možete pomoći i lečenje Mateje i Filipa Gaćeše

Ove godine Osmi mart neće biti tako plodonosan za prodavce na pančevačkoj Zelenoj pijaci. Razlog je, tvrde, nedelja.

– Nema šanse da ćemo prodati velike količine cveća. Prošle godine je Dan žena padao u subotu a većina na pijaci kupuje cveće pored ostale nabavke. Teško da će neko sutra prošetati dovde samo da bi kupio neki cvetak. Pored toga, ne ide se ni na posao, pa nema mnogo njih koji će da svrate usput. Nekada, kada se naveliko slavio ovaj dan, za one koji već pod gasom krenu kući i shvate da su zaboravili da nešto kupe ženi najpogodnije su bile lale – ukratko nam Vesna Gruičić, koja već dugo godina prodaje rasad i saksijsko cveće na pančevačkoj Zelenoj pijaci, objašnjava trgovačku logiku.

I istina, od saksijskog cveća, lala ili zumbul koji koštaju po 150 dinara dostupni su i tanjem džepu.

– Nije bilo Osmog marta da ćale ne dođe kući sa posla i meni i mami ne donese lalu ili zumbul. I danas kada ih vidim, raznežim se. Ali drugaricama češće kupim saksijicu jagorčevine jer ih neću polomiti do kuće pošto su male – priča nam pedesetogodišnja Maja.

Pored toga, jagorčevina ili primula, kako je većina prodavaca na pijaci oslovljava, svoju popularnost duguje i ceni. Košta od 100 do 150 dinara a izbor boja je toliki da se može prilagoditi svakom ukusu. Karanfil u saksiji kod Vesne je 250, ciklame od 350 do 500, mini ruže 500, kalanhoje sa jednim cvetom 300, sa duplim 400, velika prelepa orhideja, tek stigla iz Holandije, 1.800… Kaktuse, koji koštaju od 150 do 250 dinara, kupuju uglavnom mladi.

Što se tiče sobnog cveća, njihova cena zavisi i od veličine. Kod Marije su ciklame 300, rododendron i azaleja pristojne veličine oko 700, kao i zmaj palme i šeflere, vodene palme ili šamadore 350, difenbahije 500, fikusi malo veći, dracene, zamije 600, kalateja i bendžamin 800, poveči filodendron 1.200… A na pitanje jedne pančevačke gospođe da li ima ljubičice, Marijin odgovor je bio odričan. Otišle su još u četvrtak pošto su kod nje koštale svega 350, a u cvećarama za njih traže i 600 dinara.

Kod glavnog ulaza u pijacu 21-godišnja Sara prodaje korpice raznih boja sa margaretama, orhidejama.., koje je sama pravila. U zavisnosti od veličine i vrste cveća koštaju 600 ili 800 dinara, a za 1.000 se dobija i natpis „Srećan 8. mart”.

Za one najskuplje korpe s drškom u obliku srca, koje će kupiti neki momak ili možda i još neki zaljubljeni muž, kako konstatuje jedna prolaznica, mora se izdvojiti 1.500 dinara.

Najjeftinije je kod stalnih prodavaca. Kod Milana Tončevskog iz Kačareva koji već godinama drži mesto blizu uprave pijace ruža košta 150, dok je na drugim mestima i 250 dinara. Jedan narcis je samo 20 dinara, pa se buketić od pet cvetaka kao znak pažnje može kupiti i za samo 100 dinara. Grana margarete, već upakovane u celofan, je 150 a lep buket od raznog cveća košta 350 dinara.

– Kod mene cene nisu veće. Cilj mi je da prodam ono što donesem, Nije se mnogo promenilo. Ipak narod kupuje – odgovara Milan i koleginici prodavačici u susedstvu koja spominje stara dobra vremena kada se mnogo više pažnje posvećivalo Osmom martu.

Ona ne želi da se fotografiše jer, kaže, nije se spremila. Ali su žene očigledno vrlo spremne za kupovinu cveća jer su bile većina među kupcima.

– Kupujem za moje tri drugarice. Volimo da razmenimo neki poklončić a Osmi mart je samo povod – objašnjava nam Lana koja upravo plaća tri buketića.

Kupi poklon za Osmi mart i budi human Sigurno je da ćete eventualni poklon nekoj dragoj osobi za Osmi mart učiniti smislenijim ako kupite korpicie sa cvećem i plišanim igračkicama ili spakovanu orhideju na tezgi koja se nalazi u delu sa orašastim i suvim voćem. Ove slatke i lepe aranžmane napravila je baka Filipa i Mateje Gaćeše, dečaka koji boluju od autizma, i sav prihod od prodaje ide za njihovo lečenje. Tu je i kutija za dobrovoljne priloge i sa podacima o broju računa na koje možete uplatiti donaciju za Filipa i Mateju. Možete poslati i SMS poruku, koja košta 200 dinara, sa brojem 1460 na broj 3030 organizacije „Budi human”.

