Otvorena sezona letnjih bašta u Pančevu

Skoro letnja temperatura u još kalendarskoj zimi napunila letnje bašte, pa je vreme da se prisetimo nekih pravila za njihovo postavljanje

Ne treba nam termometar. Temperatura u Pančevu se penje do skoro 20 stepeni za šta su dokaz dobrano pune letnje bašte velikog broja kafića u kojima su posetioci nabacuju prvu ovogodišnju boju.

Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj godišnje izda najmanje oko 150 dozvola za bašte otvorenog tipa. Zovemo ih letnjim baštama, ali su donosioci odluka u gradu davno shvatili da vreme ne poštuje propise, pa su izmenili pravilo i dozvolili da one mogu da budu postavljene u toku cele godine – osim ako se ne nalaze na mestima za parkiranje.

Ima ih svuda, i po pešačkoj zoni i po trotoarima ulica u svim delovima grada. Propisi za njihovo postavljanje i što se tiče udaljenosti od kolovoza i širine prostora za pešake, vrlo su precizni, ali nije retko da moramo da zaobilazimo stolove ili da se provlačimo između automobila i ograda ili panela nekih bašta. One svakako ne smeju biti postavljene na kolovozu, parkingu, stajalištu javnog prevoza, na ulazu u zgrade ili dvorište, na trasi protivpožarnog puta i na platou za gašenje požara.

Bašte moraju da oblikom, dimenzijama, materijalom i bojom predstavlja skladnu funkcionalnu celinu, može da sadrži samo transparentne elemente i materijale neutralnog, svedenog kolorita i da bude u skladu sa karakteristikama i estetskim vrednostima zgrade ispred koje se postavlja. Letnje bašte za razliku od zatvorenih mogu da imaju samo senilo poput suncobrana ili tende. Za ograđivanje dozvoljene su žardinjere sa zasadima i zaštitna ograda do visine od pola metra i izdizanje na platforme van pešačkih zona do visine od 40 cm, osim ako se ne nalazi u blizini intenzivnog kolskog saobraćaja, kada platforma može da bude visoka i do 1,6 m. Za zaštitu od vetra može se postaviti providni panel.

U Odluci o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene piše i da se prilikom postavljanja bašte u blizini drveta, sadnice, žive ograde, žardinjere i drugog objekta zelenil, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje. Takođe je propisano da bašta od spomenika, skulpture, fontane ili česme mora biti udaljena najmanje 3 m, a od klupe za sedenje 1,2 m.

Za prolaz pešaka mora biti ostavljen prostor od najmanje 1,6 m. A u pešačkim zonama, što u Pančevu važi za Njegoševu, Ulicu vojvode Ž. Mišića i Mite Topalovića, Zmaj Jovinu i Trg kralja Petra I, kao i za Sokače, moraju da pešacima obezbede najmanje 3 metra za prolaz.

Za ulice sa intenzivnim kretanjem pešaka ta širina mora biti 2 m, što važi za Ulicu vojvode R. Putnika, Generala P. Aračića, Vojvode P. Bojovića, Karađorđevu, od Vojvode R. Putnika do Braće Jovanovića, Svetog Save, od Vojvode R. Putnika do Braće Jovanovića, Dimitrija Tucovića, od Štrosmajerove da Braće Jovanovića, Miloša Trebinjca, od Vojvode R. Putnika do Pasterove, Miloša Obrenovića, od Miloša Trebinjca do Kneza Mihajla Obrenovića, Maksima Gorkog, od Vojvode R. Putnika do Kasapinovićeve i za Ulicu oslobođenja, od Vojvode R. Putnika do kružnog toka kod Pijace.

Od autobuskih stajališta moraju biti udaljene 2 metra, pola metra se traži za kolovoz u jednosmernoj a 0,75 m u dvosmernoj ulici. Što se tiče pešačkih prelaza i raskrsnica na kojima postoji semafor, ova udaljenost, zbog bezbednosti i posetilaca kafića i zbog preglednosti, mora biti čak 5 metara, a tamo gde nema semafora u poprečnoj liniji i 10 metara.

(Pančevac)

