Bez pogodaka na utakmici TSC-a i Železničara

Fudbaleri Železničara remizirali su 0:0 sa ekipom TSC u Bačkoj Topoli u meču 26. kola Superlige Srbije.

Prvu pravu priliku imali su domaći igrači u devetom minutu. Milosavić je utrčao u šesnaesterac i dobio pravovremeni pas, ali je golman Popović uspeo da mu uđe u šut i spreči pogodak.

Već u 11. minutu viđena je izmena u TSC. Umesto povređenog Capana ušao je Krstić.

Minut kasnije zapretio je i Železničar. Po levoj strani je protutnjao Džasper i ubacio loptu u sredinu ka Pedru, koji je šutirao slabašno sa ivice šesnaesterca.

Posle perioda mirnije igre, Pedro je ponovo bio opasan. Vukao je loptu po desnoj strani i zatim šutirao iskosa sa petnaestak metara pored gola.

U finišu poluvremena je TSC mogao do prednosti. Bosić je sa leve strane ušao u sredinu i šutirao snažno u bliži ugao, ali je Popović dobrom intervencijom sprečio pogodak.

Poslednji napad u prvom delu završen je udarcem Milosavića sa ivice šesnaesterca direktno u Popovića.

U mirnijem ritmu igralo se od početka drugog poluvremena sa ujednačenim posedom lopte i bez mnogo pravih prilika. Prvu kakvu-takvu u drugom delu imao je TSC preko Milosavića, koji je sa dvadesetak metara šutirao po zemlji u Popovića.

U 61. minutu je trener Železničara Radomir Koković napravio prvu izmenu. Umesto Lernoa na teren je ušao Nikola Jovanović.

Upravo je posle njegovog centaršuta iz slobodnog udarca Tegeltija zapretio domaćem timu. Ipak, udarac glavom desnog beka Železničara u 72. minutu završio je preko prečke.

U narednom napadu TSC je mogao da povede. Udarac Prestiža je odbio Popović, a u nastavku akcije je izblokiran Savić u šesnaestercu.

Domaća ekipa je i u 87. minutu bila opasna po Pančevce. Savić je prošao po desnoj strani i poslao oštru loptu u šesnaesterac, gde je Jovanović šutirao iz prve, ali je Popović ponovo dobro intervenisao.

Bila je to ujedno i poslednja šansa na utakmici.

Železničar posle ovog remija ima 42 boda, koliko i Novi Pazar na četvrtoj poziciji. U narednom kolu dočekuje lučansku Mladost.

(Pančevac/FK Železničar)