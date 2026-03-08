„Novoseljanke“ otvorile izložbu hekleraja

Udruženja žena „Novoseljanke/Boboacele“ otvorilo je dvanaestu izložbu „U susret Osmom martu“, a tema ovog tradicionalnog okupljanja obuhvatila je hekleraje i druge radove.

Predsednica udruženja, Jasmina Čigoja, zahvalila se donatorki ovih radova Marineli Krajnjan.

– Zahvaljujemo joj se što nam je ponovo ustupila ručne radove. Sada su to hekleraji, a prošle godine su bili gobleni. Cilj nam je da svake godine promovišemo drugu vrstu ručnog rada. Kada je reč o izradi ovih rukotvorina, pozivamo sve zainteresovane, naročito mlade, da dođu u naše prostorije na poslednjem spratu zgrade Mesne zajednice, gde ćemo ih svemu tome podučiti – poručila je Jasmina Čigoja.

(Pančevac/J. Filipović)

