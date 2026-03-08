Prva izjava od početka rata šeika Muhameda bin Zajeda : UAE su lepi, ali nemojte da vas zavaraju

Prvi put od američko-izraelskih napada na Iran oglasio se predsednik UAE šeik Muhamed bin Zajed El Nahjan.

Kaže da su Emirati u ratu, ali da je stanje nacije dobro.

„Slava Bogu! Trenutno sam u bolnici i posećujem petoro ljudi koji su povređeni u najnovijim događajima. Dvoje su iz Emirata, jedan Indijac, jedan Sudanac i jedan Iranac. Oni su naša odgovornost i daće Bog – potpuno će se oporaviti“, rekako je šeik Muhamed bin Zajed.

Takođe, poručio je da je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sve u redu.

„Ovo je kuća puna iskrenih ljudi kojima je čast što pripadaju ovoj zemlji. Želeo bih da zahvalim oružanim snagama i njihovoj ulozi, dužnosti i izuzetnom rezultatu koji su pokazali tokom ovog rata. Takođe, zahvaljujem i drugim bezbednosnim institucijama: Ministarstvu unutrašnjih poslova, bezbednosnim agencijama, Civilnoj zaštiti – i izvinjavam se ostalima ako ih nisam pomenuo. Ali svi oni su odigrali ulogu koja odaje počast UAE i svakome ko im pripada“, istakao je predsednik UAE.

Emiraćani koji žive u svojoj zemlji ispunili su svoju dužnost, koja im je donela ponos i radost, rekao je šeik Muhamed Bin Zajed i dodao je da se to od njih i očekuje.

„Što se tiče drugih ljudi koji su među nama – naših gostiju i članova porodica – oni su u ovom trenutku pokazali svoju čast. Oprostite nam ako je bilo nekih nedostataka sa naše strane. Oprostite nam ako su se pojavili neki nedostaci, ali nalazimo se u ratu. Obećavamo vam da ćemo ispuniti svoju dužnost, jer je to naša obaveza, da zaštitimo sebe, naš narod i našu zemlju“, poručio je Bin Zajed.

Poslao je poruku, kako je rekao, možda, neprijateljima Emirata.

„Emirati su atraktivni; UAE su lepi; UAE su uzor. Ali im poručujem: nemojte da vas Ujedinjeni Emirati zavaraju. Emirati imaju debelu kožu i snažno meso. Ne poričemo – da ispunjavamo dužnost prema svojoj zemlji i prema stanovnicima koji ovde žive sa nama“.

Neka Bog zaštiti UAE i sačuva ih, i zaštiti one u njima, sa čašću i bezbednošću, poručio je šeik Muhamed i obećao svima da

„I obećavamo svima da ćemo izaći jači, nema sumnje“, poručio je predsednik UAE.

(RTS)