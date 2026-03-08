Papa Lav XIV: Da urlik bombi prestane

Papa Lav XIV danas je, povodom sukoba na Bliskom istoku izazvanih napadom Amerije i Izraela na Iran, pozvao na molitve da „urlik bombi prestane, da oružje utihne i da se otvori prostor za dijalog, u kojem bi se čuo glas naroda“.

Nakon što je danas predvodio molitvu Anđeo Gospodnji pred oko 15.000 vernika na Trgu Svetog Petra, papa je rekao da vesti koje stižu sa Bliskog istoka „i dalje stižu i izazivaju duboku zabrinutost“.

Posebno je pomenuo „nasilje i razaranje“ i „rasprostranjenu klimu mržnje i straha“ u Iranu i širom regiona, javio je Vatikan njuz.

Poglavar Rimokatoličke crkve naglasio je svoj strah da bi sukob mogao prouzrokovati da obližnje zemlje ponovo „potonu u nestabilnost“, posebno pominjići Liban, u kome trećinu stanovništva čine hrišćani.

Papa Lav je pozvao na molitve da „urlik bombi prestane, da oružje utihne i da se otvori prostor za dijalog, u kome se može čuti glas naroda“.

Rekao je da poverava svoju molitvu Mariji, Kraljici mira, da se „zauzme za one koji pate zbog rata“ i da „vodi srca putevima pomirenja i nade“.

