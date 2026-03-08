Mali znak pažnje: Policajci obradovali dame na ulicama

Policajci su na ulicama gradova i mesta prilazili pripadnicama lepšeg pola i uručivali im ruže i čokolade, uz osmeh i čestitke za 8. mart.

Povodom Međunarodni dan žena, pripadnici MUP Srbije širom zemlje obradovali su dame malim, ali pažljivo odabranim znakom pažnje.

– Mali znak pažnje za veliki doprinos žena našem društvu – navodi se na zvaničnoj Instagram stranici MUP-a.

Ovaj gest izmamio je osmehe mnogim ženama, koje su bile prijatno iznenađene simboličnim poklonom i porukom poštovanja i zahvalnosti.

(Pančevac)