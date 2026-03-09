Pogledajte, pančevački policajci delili ruže

Istakli su da žene, kao savesni, oprezni vozači, doprinose sprečavanju ugrožavanja bezbednosti saobraćaja.

Pripadnici Policijske uprave Pančeva obeležili su 8. mart, Međunarodni dan žena, podelom ruža i ukrasnih sapuna. Ovom prilikom, istakli su da žene, kao savesni, oprezni vozači, doprinose sprečavanju ugrožavanja bezbednosti saobraćaja, prenosi RTV Pančevo.

Međunarodni dan žena, 8. mart, obeležava se u znak sećanja na borbu žena za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost. Pripadnici Policijske uprave Pančevo, 8. mart su obeležili podelom ruža i ukrasnih sapuna, kao mali znak pažnje povodom ovog praznika.

Nikola Pruginić, oficir odeljenja saobraćajne policije, istakao je da, prema statistikama, žene manje učestvuju u saobraćajnim nezgodama, i da čak i kada jesu deo saobraćajnih nezgoda posledice istih su minimalne

Sugrađanke koje su dobile ruže kao poklon istakle su da su prijatno iznenađene ovakvim gestom.

Iz Policijske uprave apeluju na vozače da savesno upravljaju vozilima kako bi se ostvario zajednički cilj Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave saobraćajne policije, i svih nas kao pojedinaca – da broj saobraćajnih nesreća i nezgoda sa poginulim licima bude minimalan.

(RTV Pančevo)

