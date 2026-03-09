Američka vojska izvela napad u Pacifiku: Tramp naredio novu operaciju, ima više mrtvih

Šest osoba ubijeno je u napadu na brod za koji se sumnja da je švercovao drogu u istočnom Pacifiku, saopštila je Južna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država. Napad je deo kampanje administracije predsednika Donalda Trampa protiv krijumčarenja droge, a meta su osumnjičeni trgovci drogom duž poznatih krijumčarskih ruta, prenosi Guardian.

Od septembra prošle godine SAD su izvršile više od 40 poznatih udara na osumnjičene brodove za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku i Karipskom moru. Broj žrtava, uključujući poginule u poslednjem napadu izvršenom u nedelju, dostigao je najmanje 157.

Tramp je ranije izjavio da su SAD u “oružanom sukobu” sa narko kartelima u Latinskoj Americi i opravdao napade kao neophodne mere za zaustavljanje protoka droge u Sjedinjene Države.

