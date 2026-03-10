Žene veoma uspešne kao vatrogasci spasioci

U Vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pančevu na teren uglavnom izlaze muškarci, dok žene imaju svoju važnu ulogu u komandnom centru.

Zanimanja su davno prestala da se dele na muška i ženska. Biti vatrogasac spasilac je odgovorno, napormo i humano zanimanje u kome je često osim hrabrosti heophodna i snaga, ali i brzo reagovanje. U Vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pančevu na teren uglavnom izlaze muškarci, dok žene imaju svoju važnu ulogu u komandnom centru.

Jovana Ćirković sasvim slučajno je odlučila da postane vatrogasac spasilac pre 6 godina. Posle uspešno završene obuke zaposlila se u Vatrogasno-spasilčakom bataljunu u Pančevu, gde radi u komandnom centru. Njen posao je veoma stresan, zahtevan i odgovoran, ali lep i human.

Predrag Aničić, zamenik komandanta Vatrogasno spasilačkog bataljona Pančevo ističe da je za su za njihov posao žene važne isto kao i muškarci, jer svako ima svoju ulogu u timu.

Evo šta je Jovana Ćirković za RTV Pančevo rekla da li žena može da bude vatrogasac spasilac:

„Iako se vatrogastvo dugo smatralo zanimanjem rezervisanim za muškarce, sve je više žena koje pokazuju da hrabrost, posvećenost i spremnost da se pomogne drugima nemaju pol. Svojim znanjem, odgovornošću i timskim duhom, žene vatrogasci ravnopravno stoje uz kolege u najzahtevnijim situacijama, dokazujući da je snaga jedne jedinice upravo u zajedništvu i međusobnom poverenju“.

(RTV Pančevo)