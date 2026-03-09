LJUBAV: „Srčane” rečenice pametnih osoba

Majke, ćerke, sestre, supruge, prijateljice, koleginice i devojke – sve te naše divne dame imale su „svoj dan” prošlog vikenda, a koliko je ljubav važna i bezvremena govore nam i misli o večnoj temi...

Toliko je „srčanih” rečenica izneto otkad se zapisuju – što znači nekoliko milenijuma – da nije lako odabrati odakle početi. Hajde da krenemo sa Koko Šanel, modnom kreatorkom čije su kreacije odisale jednostavnošću. Ona kaže: „Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme”. Majka Tereza je nadopunjuje: „Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima”.

Prerano preminuli glumac Žarko Laušević zbori: „Ako voliš nekoga, reci mu to, jer srce može biti slomljeno i rečima koje se ne izgovore”. Drugom prilikom je izgovorio: „Oni koji duboko vole nikad ne ostare; ako i umru od starosti, umru mladi”.

Pisac Paulo Koeljo poredi dva momenta: „Zaljubljivanje je nešto dobro, zabavno, i može umnogome da obogati život. Ali razlikuje se od ljubavi. Ljubav nema cenu, i ne treba je menjati ni za šta”. Mračnije zvuči legenda sa platna Orson Vels: „Sami smo na rođenju, sami smo tokom života i umiremo sami. Jedino uz pomoć ljubavi i prijateljstva možemo da stvorimo iluziju, bar na momenat, da nismo sami”.

Mirotvorac – pravi i originalni – Mahatma Gandi oseća ovako: „Ljubav je najjača snaga koju sebi svet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija”. Stari kineski filozof Lao Ce „filozofira”: „Biti duboko voljen od nekog daje vam snagu, a voleti nekoga duboko daje vam hrabrost”. Naš nobelovac Ivo Andrić govori o ovde već pomenutoj bezvremenosti: „Ljubavnicima je vreme uvek kratko i nijedna staza nije dovoljno dugačka”.

Tvorac čudesnog „Malog princa” Antoan de Sent Egziperi ima izuzetno zanimljivu perspektivu: „Samo se srcem može zaista gledati. Ono što je suštinski važno, nevidljivo je oku”. Isto se može reći i za genijalnog Alberta Ajnštajna: „Gravitacija nije odgovorna što se ljudi zaljubljuju”. Filozof Fridrih Niče je drugačiji kao i uvek: „Prava ljubav razmišlja o trenutku i o večnosti, ali nikad o trajanju”.

„Stepski vuk” – Nobelovac Herman Hese je „ličan”: „I ako uopšte znam šta je ljubav, onda to znam zbog tebe”. Glumica Eva Gabor ne ostavlja dilemu: „Ljubav je igra koju mogu igrati dvoje, a da oboje pobede”. Njena koleginica Ingrid Bergman dodaje: „Poljubac je divan trik dizajniran od strane prirode da zaustavi govor kada reči postanu suvišne”. Kao da je Aristotelova bila prva: „Ljubav se sastoji od jedne duše koja nastanjuje dva tela”.

Pisac i univerzitetski profesor Meša Selimović je jasan: „Ni haljinu ne valja krpiti, a kamoli ljubav. Bolje je otići”. Đakomo Kazanova ko Kazanova: „U svaku ženu, koja mi se dopada, smrtno se zaljubim. To traje sve dotle, dok se u drugu ne zaljubim još više”. Hajde da priču „zaokruži” matematičar i filozof Blez Paskal rečima od pre četiri veka: „Ljubav nema godina, ona se uvek rađa”.

Srećno…

(Pančevac / S. Trajković/Foto: Milan Šupica)

