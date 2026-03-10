Prva samostalna izložba Aleksandra Zografa u Pančevu

40 godina je od kada je odštampan prvi strip Aleksandra Zografa, što je bio povod da najzad dobije prvu samostalnu izložbu u Pančevu, gde se rodio, rastao, gde živi… A dogodila se sada i dobra spojka sa pola veka Galerije savremene umetnosti, kako sinoć na otvaranju izložbe „Aleksandar Zograf: 40 godina objavljivanja stripova” reče Ivana Markez Filipović, urednica vizuelnih umentosti Kulturnog centra Pančeva.

Zato nije bilo boljeg početka proslave jubileja pančevačke Galerije jer Aleksandar Zograf, to jest Saša Rakezić, trenutno je, uz one koji su iz Pančeva odavno otišli, najpoznatiji je pančevački umetnik širom planete.

Ali ni počeci ne potiču uvek iz jedne tačke, nego ih ima mnogo, kako reče Saša Rakezić, u obraćanju okupljenoj publici koja nije stigla samo iz Pančevo, nego i iz Beograda, Vršca… Možda zato 1986, kada je objavio prvi strip, u stvari i nije bila početak. Možda je to bilo u predškolskom dobu, kada je počeo da crta svoje prve kaiševe stripa. Možda su to bili trenuci kada je osvajao neku novu tehniku crtanja ili formu stripa ili pronalazio novi motiv. Možda je to bilo onda kada je prvi put svoj strip pokazao nekom drugom ili kada je objavio prvi fanzin. A možda bi zabeležio i duži period od objavljivanja da „JU strip”, koji je već prihvatio da mu objavi rad i čak ga i isplatio, nije odjednom propao.

Vasa Pavković o Saši Rakeziću Najveći utisak mi s jedne strane ostavlja neverovtna upornost Saše Rakezića ili Aleksandra Zografa. Takođe i vrhunski talenat i radzoznalost. Jer Saša crta stripove već 40 godina o najrazličitijim temama tako da je uspeo da postigne slavu u svetskim okrivirma. A s druge strane, uspeo je da stvori jednu malu, ali kvalitetnu armiju čitalaca i pratilaca njegovi stripova u „Vremenu”. Sa zanimanjem se svake nedelje čeka njegov strip. A među tim čekačima sam i ja. Zato se radujem što je Pančevo našlo mogućnosti da takvom svetskom crtaču obezbedi samostalnu izložbu.

– Za svako živo biće je pitanje šta je njegov početak. Čitav moj život je obeležen stripom. Nije me mrzelo i pre neki sam izbrojao da sam samo od 2003. godine objavio više od 1.500 stranica stripa. A bilo ih je i pre toga sigurno bar toliko. Ja ne osećam da je sve to negde počelo ili da će se negde završiti. Stvaranje stripa je za mene deo vazduha koji dišem i ne mogu da napravim razliku između crtanja i ostatka života. U svakom slučaju bilo je vrlo zabavno prethodnih 40 godina – bile su reči kojima je Zograf opisao svoj osećaj o značaju sopstvenog jubileja.

Konačno, došao je red i na Pančevo da bude možda neki novi početak u Zografovoj biografiji, pošto će mu Muzej primenjene umetnosti organizovati veliku samostalnu izložbu za jubilej.

Ilija Bakić o Saši Rakeziću Pratim Zografa više od 30 godina i on je sigurno bio jedan od najvažnijih alternativnih i andergraund stvaralaca na strip sceni najpre u Jugoslaviji, a zatim u Srbiji. Njegovi radovi poznati su Amerike i Evrope. Meni emotivno najbliži su njegovi radovi koji se bave snovima, oni koji su beležili stvarnost tokom devedesetih godina prošlog eka, a u poslednje vreme i oni sa neobičnim stranama našeg života, koje mi ne vidimo.

– Shvatili smo da Zograf nikada nije imao samostalnu izložbu, iako smo ga uvek imali na oku na oku, što kroz „Grrr!” festivale koje je uređivao dugi niz godina, što zbog angažmana u radu Kulturnog centra.

Posle Zografove izložbe, koja se zatvara 27. marta, u aprilu nas čekaju „Akvizicije 2016–2026”.

(Pančevac / Nevena Simendić)

Zograf i Galerija – dva jubileja u jednom

Pola veka Galerije savremene umetnosti u Pančevu