Wiener Städtische KUP: Pančevo okupilo mlade rukometaše

Takmičenje Wiener Städtische KUP u rukometu, u okviru 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih u Srbiji, održano je i u Pančevu, gde su mladi rukometaši pokazali izuzetnu energiju, talenat i sportski duh.

Turnir je organizovan u Sportskoj hali Strelište, a utakmice su počele od 9 časova. Tokom takmičenja odigran je veliki broj uzbudljivih mečeva, u kojima su učesnici demonstrirali svoje rukometne veštine i timsku igru.

Wiener Städtische KUP u rukometu deo je programa Plazma Sportskih igara mladih, najveće manifestacije za amaterski sport namenjene deci i mladima u regionu, koja kroz sport podstiče zdrav način života, druženje i razvoj pozitivnih vrednosti među mladima.

Na regionalnom nivou ove godine obeležava se 30. jubilej Plazma Sportskih igara mladih, dok je porodica Igara nedavno proširena i na Severnu Makedoniju, čime je još jednom potvrđen značaj ovog projekta koji već tri decenije okuplja decu iz različitih zemalja kroz sport i prijateljstvo.

Informacije o svim događajima i takmičenjima u okviru Plazma Sportskih igara mladih mogu se pratiti putem zvaničnog sajta Igara, kao i na društvenim mrežama .

Najbolje ekipe sa turnira izborile su plasman u narednu fazu takmičenja, gde će nastaviti borbu za mesto na završnici Plazma Sportskih igara mladih.

(Pančevac/Sportskeigremladih)