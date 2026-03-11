Duša u žicama: Boemsko veče koje je razgalilo Starčevo

Veče je obeležio celovečernji koncert tamburaškog orkestra „Neolit”, koji je svojim virtuoznim izvođenjem razgalio sve prisutne.

Pravo pravcato „Boemsko veče” održano je nedavno u maloj sali Doma kulture u Starčevu, kada se ispostavilo da takav događaj može da privuče velik broj ljubitelja tamburaške muzike i toplih druženja.

Veče je obeležio celovečernji koncert tamburaškog orkestra „Neolit”, koji je svojim virtuoznim izvođenjem razgalio sve prisutne.

Publika je uživala u gotovo neprekidnom spletu pesama, a povremeni prekidi služili su samo da se ispriča poneka anegdota ili da se objasni poreklo i značaj pojedinih tradicionalnih melodija.

Posebnu atmosferu večeri činila je pažljivo uređena mala sala, koja je za ovu priliku bila ukrašena tako da podseća na intimna boemska okupljanja.

Gosti su sedeli za stolovima sa svojim prijateljima, što je dodatno doprinosilo atmosferi, jer su uz muziku, čašu vina i razgovor imali jedinstvenu priliku da uživaju u svakom pogledu.

– „Boemsko veče” pokazalo je da tamburaška muzika i dalje ima moć da okuplja ljude, podseća ih na tradiciju i stvara trenutke koji se pamte. Starčevo je nastavilo da čuva svoj tamburaški identitet, a orkestar „Neolit” još jednom je dokazao da je čuvar i prenosilac bogatog muzičkog nasleđa – istakao je Marko Ivošević, direktor Doma kulture, koji je i organizator ovog događaja.

On je dodao i da je ovo dobar uvod u programe koji slede povodom jubileja pomenute institucije: 65 godina od početka rada.

(Pančevac/J. Filipović)

