Pančevo Selo

Duša u žicama: Boemsko veče koje je razgalilo Starčevo

Veče je obeležio celovečernji koncert tamburaškog orkestra „Neolit”, koji je svojim virtuoznim izvođenjem razgalio sve prisutne.

17:00

11.03.2026

Podeli vest:

Foto: Privatna arhiva

Pravo pravcato „Boemsko veče” održano je nedavno u maloj sali Doma kulture u Starčevu, kada se ispostavilo da takav događaj može da privuče velik broj ljubitelja tamburaške muzike i toplih druženja.

Veče je obeležio celovečernji koncert tamburaškog orkestra „Neolit”, koji je svojim virtuoznim izvođenjem razgalio sve prisutne.

Publika je uživala u gotovo neprekidnom spletu pesama, a povremeni prekidi služili su samo da se ispriča poneka anegdota ili da se objasni poreklo i značaj pojedinih tradicionalnih melodija.

Posebnu atmosferu večeri činila je pažljivo uređena mala sala, koja je za ovu priliku bila ukrašena tako da podseća na intimna boemska okupljanja.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Gosti su sedeli za stolovima sa svojim prijateljima, što je dodatno doprinosilo atmosferi, jer su uz muziku, čašu vina i razgovor imali jedinstvenu priliku da uživaju u svakom pogledu.

– „Boemsko veče” pokazalo je da tamburaška muzika i dalje ima moć da okuplja ljude, podseća ih na tradiciju i stvara trenutke koji se pamte. Starčevo je nastavilo da čuva svoj tamburaški identitet, a orkestar „Neolit” još jednom je dokazao da je čuvar i prenosilac bogatog muzičkog nasleđa – istakao je Marko Ivošević, direktor Doma kulture, koji je i organizator ovog događaja.

On je dodao i da je ovo dobar uvod u programe koji slede povodom jubileja pomenute institucije: 65 godina od početka rada.

(Pančevac/J. Filipović)

STARČEVO: Dobra poseta na Osmomartovskom bazaru, a pored cveća, išli i kolači

STARČEVO: Najlepši slavski kolači plenili kreativnošću, ali i tradicijom

Tagovi

Dom kulture Starčevo Tamburaški orkestar Neolit

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.