STARČEVO: Dobra poseta na Osmomartovskom bazaru, a pored cveća, išli i kolači

Povodom Dana žena minulog vikenda na Trgu neolita u Starčevu priređen je tradicionalni Osmomartovski bazar u organizaciji tamošnje Mesne zajednice, a kako kažu prodavci na desetak štandova, kao i brojni kupci, kao što je i očekivano, najviše je traženo cveće u raznim aranžmanima, kao i hrana, kolači pre svega.

Među izlagačima se i ovog puta našlo i Udruženje žena „Neolit“, koje je, kako navode njene članice Snežana Tomašić, Milica Stefanović i Ljubica Jovanović, predvođene predsednicom Ljiljanom Zarić, osmomartovske rukotvorine danima pripremalo u svojim prostorijama.

– Heklali smo lepe torbe i korpe, koje smo punile čokoladama. Ipak, većinom se kupuje cveće, a i idu i kolači, pre svega štrudle s makom i višnjama, koje su domaće i veoma ukusne, pa se ljudi vraćaju – navodi predsednica.

A s njima na štandu bile su i dvanestogodišnjakinje Miljana Adamov i Dunja Jovanović, koje su pored ostalog nudile i satenske ruže.

One što su već ranije učestvovale u radionicama u organiazciji pomenutog Udruženja žena „Neolit“, a mesile su i slavski kolač namanifestaciji koja održana 14. februara.

(Pančevac/J. Filipović)

STARČEVO: Osmomartovski bazar za vikend na Trgu neolita