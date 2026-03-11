Novinar Gvozden Nikolić napadnut u centru Čačka

Ne kupuj – udomi Zaru i Milicu
14:00
11.03.2026
U centru Čačka dogodio se incident u kojem je novinar Gvozden Nikolić fizički napadnut, nakon što je najpre bio izložen uvredama i jezivim pretnjama, prenosi B92.
Prema pisanju medija, prvo mu se, kada ga je video, obratio J. J. D., koji na trgu skuplja potpise za oslobađanje Z. K. i počeo da upućuje kletve na račun porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića i svih onih koji, kako je rekao, pomažu u progonu Z.K.
Potom je situacija dodatno ekslirala kada je , kako navode mediji, V. M. udario Gvozdena Nikolića.
V. M. je na društvenim mrežama, navode mediji, opisan kao građanski i ekološki aktivista, a uhapšen je, kako navode, u avgustu zbog nereda na Gradskom šetalištu u Čačku.
(B92, Tanjug, Alo)