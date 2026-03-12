Srbija pamti vizionara: Premijer sa ministrima položio vence na mestu ubistva Zorana Đinđića

Danas se navršavaju tačno 23 godine od martovskog dana koji je promenio modernu istoriju Srbije. Delegacije i poštovaoci lika i dela dr Zorana Đinđića okupili su se u Pančevu kako bi obeležili godišnjicu atentata na prvog demokratskog premijera naše zemlje.

Polaganjem venaca na spomen-ploču u Nemanjinoj, premijer i mistri su još jednom odali priznanje čoveku koji je bio simbol reformi i evropskog puta Srbije.

Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine ispred zgrade Vlade Srbije. Njegovo ime danas nosi centralni gradski plato u Pančevu, gde se tradicionalno svake godine okupljaju građani koji dele njegove ideje i vrednosti.

