Ponos: Nikolina Kojić (13) laureat klasične gitare

Talentovana trinaestogodošnja Nikolina Kojić iz Banatskog Novog Sela nastavlja da briljira nastupajući na gitari.

Ova učenica Muzičke škole „Jovan Bandur“ iz Pančeva, koja časove pohađa u klasi profesora Vladimira Vojnaka, ponovo je osvojila još jedno vredno priznanje na nekom eminentnom nadmetanju.

Naime, Nikolina je bila najbolja na četvrtom Pančevačkom međunarodnom takmičenju klasične gitare, na kojem je učestvovalo 53 učenika osnovnih i srednjih muzičkih škola.

Na ovom skupu koji je upravo organizovala njena škola „Jovan Bandur“ mlada Novoseljanka pobedila je u kategoriji učenika petog razreda (A5) među 11 kandidata.

Nikolina Kojić je izvela program koji se sastojao od sledećih kompozicija: Leo Brauer („Jednostavna etida, broj 1“), Fernando Sors („Etida, broj 18“) i „Španska igra, broj 5“.

Za taj nastup stručni žiri dodelio joj je 100 bodova, prvo mesto, kao i prestižnu titulu laureata, koju je među prijavljenim takmičarima iz zemlje i okruženja (od prvog do šestog razreda muzičkih škola) dobio samo još jedan kandidat.

(Pančevac/J. Filipović)

Novo Selo: Deca priredila iznenađenje povodom Osmog marta

Banatsko Novo Selo obeležava 260 godina od nastanka sela 3. oktobra