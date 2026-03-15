Koković pred meč sa Lučanima

Fudbaleri Železničara danas od 16 sati dočekuju lučansku Mladost u 27. kolu Superlige Srbije, a klub je za taj meč ponovo obezbedio besplatan ulaz na istočnu tribinu.

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred duel 27. kola Superlige Srbije sa lučanskom Mladosti koji je na programu u nedelju od 16 sati na stadionu SRC Mladost.

– Mladost je najiskusnija ekipa u Superligi. Ima veliki broj jako iskusnih igrača koji su igrali na ozbiljnom nivou fudbala, koji za sebe imaju ozbiljne sezone i ozbiljne takmičenja. Činjenica da Železničar nikada nije pobedio Mladost iz Lučana u Superligi svakako nama predstavlja dodatni motiv i obavezuje na maksimalnu pozornost – rekao je Koković na konferenciji za medije.

Svestan je strateg Pančevaca kako njegov tim mora da igra da bi došao do dobrog rezultata.

– Mi u nedelju moramo da donesemo mnogo energije, moramo puno da radimo i moramo da budemo vanredno fokusirani 90 minuta kako bismo doveli sebe u situaciju da nastavimo niz pre svega dobrih i konstantnih igara i na kraju krajeva rezultata. Ako uradimo stvari o kojima sam pričao, možemo da sebe prvo stavimo u poziciju da iz ove utakmice izvučemo pozitivan rezultat.

Kadrovska situacija nije značajno bolja nego u proteklom periodu.

– Postoji određeni broj igrača koji je u procesu oporavka od povreda koji su zadobili pre nekoliko nedelja. Oni još uvek nisu dovoljno spremni da se stave na raspolaganje za utakmicu u nedelju, tako da u odnosu na prošlu utakmicu koju smo igrali u Bačkoj Topoli, kadrovska situacija nije značajno promenjena – poručio je Koković.

Železničar uoči 27. runde zauzima petu poziciju na tabeli sa 42 osvojena boda.

