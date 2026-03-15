Koković pred meč sa Lučanima

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred duel 27. kola Superlige Srbije sa lučanskom Mladosti koji je na programu u nedelju od 16 sati na stadionu SRC Mladost.
– Mladost je najiskusnija ekipa u Superligi. Ima veliki broj jako iskusnih igrača koji su igrali na ozbiljnom nivou fudbala, koji za sebe imaju ozbiljne sezone i ozbiljne takmičenja. Činjenica da Železničar nikada nije pobedio Mladost iz Lučana u Superligi svakako nama predstavlja dodatni motiv i obavezuje na maksimalnu pozornost – rekao je Koković na konferenciji za medije.
Svestan je strateg Pančevaca kako njegov tim mora da igra da bi došao do dobrog rezultata.
– Mi u nedelju moramo da donesemo mnogo energije, moramo puno da radimo i moramo da budemo vanredno fokusirani 90 minuta kako bismo doveli sebe u situaciju da nastavimo niz pre svega dobrih i konstantnih igara i na kraju krajeva rezultata. Ako uradimo stvari o kojima sam pričao, možemo da sebe prvo stavimo u poziciju da iz ove utakmice izvučemo pozitivan rezultat.
Kadrovska situacija nije značajno bolja nego u proteklom periodu.
– Postoji određeni broj igrača koji je u procesu oporavka od povreda koji su zadobili pre nekoliko nedelja. Oni još uvek nisu dovoljno spremni da se stave na raspolaganje za utakmicu u nedelju, tako da u odnosu na prošlu utakmicu koju smo igrali u Bačkoj Topoli, kadrovska situacija nije značajno promenjena – poručio je Koković.
Železničar uoči 27. runde zauzima petu poziciju na tabeli sa 42 osvojena boda.
Fudbaleri Železničara u nedelju od 16 sati dočekuju lučansku Mladost u 27. kolu Superlige Srbije, a klub je za taj meč ponovo obezbedio besplatan ulaz na istočnu tribinu.