Fudbaleri Železničara ubedljivi protiv Mladosti 5:0

Fudbaleri Železničara pobedili su lučansku Mladost rezultatom 5:0 (1:0) u 27. kolu Superlige Srbije i prvi put u svojoj istoriji igraće u plej-ofu elitnog ranga!

Trijumf Pančevcima, koji su su tri kola pre kraja i matematički osigurali mesto među osam najboljih tima lige, doneli su Stefan Pirgić golom iz panala u prvom poluvremenu, kao i Branislav Knežević i dvostruki strelac Kvaku Karikari, koji su pogađali u drugom delu igre.

Železničar je potpuno zasluženo došao do tri boda pred svojim navijačima, ali i selektorom Srbije Veljkom Paunovićem, koji je iz svečane lože stadiona SRC Mladost pratio meč.

Od prvog minut se tim Radomira Kokovića nametnuo, uspostavio kontrolu i pitao praktično za sve na terenu, uz posed lopte od preko 70 odsto.

Najzanimljiviji momenti prvog poluvremena dogodili su se u finišu. Najpre je Mladost u 41. minutu ostao sa desetoricom igrača zbog drugog žutog kartona Đurkovića, da bi u trećem minutu nadokande dosuđen penal za Železničar zbog igranja rukom u šesnaestercu Cvetičanina.

Siguran izvođač bio je Stefan Pirgić za vođstvo Pančevaca.

Bila je to najava onoga što je usledilo u drugom delu – još četiri pogotka Železničara za najubedljiviji trijumf ove sezone!

U 58. minutu je Branislav Knežević iskoristio sjajnu asistenciju Klemona Lernoa i povisio na 2:0, a potom je na scenu stupio Kvaku Karikari i dva puta zatresao mrežu.

Najpre je u 63. natrčao na odbitak golmana Stamenkovića i pogodio prazan gol, da bi u 72. minutu krunisao sjajnu kontru domaćeg tima i nesebičnu asistenciju Pirgića u situaciji dva na jedan.

Konačan rezultat postavio je Nikola Ćirković, koji je dao autogol u 86. minutu posle oštrog centaršuta Marka Konatara.

Železničar u sledećem kolu gostuje ekipi Čukaričkog.

(Pančevac/FK Železničar)