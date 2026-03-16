Pančevo ne zaboravlja prijatelje: Prijem za Florina Patračojua

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović primio je u Gradskoj upravi Florina Patračojua (Florin Patrakioju) , bivšeg upravnika železničke stanice iz Pijeleštija u Rumuniji, koji je 1999. godine zaustavio transport NATO vojne opreme i vojnika.

Gradonačelnik Stevanović istakao da je Pančevo grad koji neguje kulturu sećanja i poštovanje univerzalnih vrednosti, a da postupak upravnika železničke stanice predstavlja primer profesionalne odgovornosti u vremenu velikih pritisaka i istorijskih izazova.

Naime, tokom teških dana, pre 27 godina, kada je Srbija bila izložena NATO bombardovanju, postojali su pojedinci koji su, vođeni sopstvenom savešću i poštovanjem zakona, pokazali da je moral ponekad snažniji od sile.

Tih dana, Patračoju je kao upravnik železničke stanice u mestu Pijelešti, kod Krajove zadržao kompoziciju sa vojnom opremom i vojnicima NATO-a, jer dokumentacija nije imala neophodne carinske pečate. Insistirajući na poštovanju pravila i zakona, zadržao je kompoziciju čak dva puta, i u dolasku i u odlasku, sve dok dokumentacija nije bila u potpunosti uredna i takse plaćene. Taj postupak je imao mnogo širi značaj. U trenutku kada su mnogi mislili da pojedinac ne može ništa da promeni, on je pokazao da istrajnost, hrabrost i principijelnost mogu da uspore i najveće sile.

„Pančevo je multikulturalna sredina u kojoj vekovima žive pripadnici različitih naroda i kultura. Upravo zato nam je važno da se zahvalimo ljudima koji su u teškim vremenima pokazali poštovanje vrednosti koje ne poznaju granice, čast, doslednost, hrabrost i poštovanje zakona“, rekao je Stevanović.

On je dodao da je današnji susret prilika da se još jednom istakne značaj prijateljstva i saradnje između Srbije i Rumunije.

Prijemu su prisustvovali i Marko Mladenović, narodni poslanik, kao i Kristijan Floresku iz Opštine županije Dolž.

(Pančevac)