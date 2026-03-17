Roditelji, oprez: Sa srpskog tržišta se povlače popularne flašice za decu, mogu biti veoma opasne

Sa tržišta Srbije povlači se više modela dečjih sportskih flašica brenda Stor zapremine 380 ml, upozorava sistem za razmenu informacija o opasnim proizvodima NEPRO.

Razlog je potencijalni rizik od gušenja kod dece.

Koji proizvodi se povlače

Reč je o flašicama sa motivima popularnih crtanih junaka koje su široko zastupljene na tržištu: Frozen model 74255 bar kod 8412497742554

Peppa Pig model 13925 bar kod 8412497139255

Spiderman model 74755 bar kod 8412497747559

Frozen leaves model 81055 bar kod 8412497810550

Spiderman mob rules model 83555 bar kod 8412497835553

Stitch Palms model 75055 bar kod 8412497750559

Zašto su opasne

Kako je navedeno u upozorenju o povlačenju proizvoda, sporni proizvodi sadrže sitne dekorativne delove koji su pričvršćeni lepkom. Ti elementi se mogu lako odvojiti, nakon čega postoji opasnost da ih dete stavi u usta i izazove gušenje.

Šta treba da urade potrošači

Nadležni navode da su preduzete dobrovoljne mere koje uključuju povlačenje proizvoda iz prodaje i njihov opoziv od potrošača.

Kupcima koji već poseduju ove flašice savetuje se da ih odmah prestanu koristiti i vrate na prodajno mesto ili kontaktiraju prodavca radi dodatnih informacija.

