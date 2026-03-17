Roditelji, oprez: Sa srpskog tržišta se povlače popularne flašice za decu, mogu biti veoma opasne

14:52
17.03.2026
Sa tržišta Srbije povlači se više modela dečjih sportskih flašica brenda Stor zapremine 380 ml, upozorava sistem za razmenu informacija o opasnim proizvodima NEPRO.
Razlog je potencijalni rizik od gušenja kod dece.
Koji proizvodi se povlače
Reč je o flašicama sa motivima popularnih crtanih junaka koje su široko zastupljene na tržištu:
Frozen model 74255 bar kod 8412497742554
Peppa Pig model 13925 bar kod 8412497139255
Spiderman model 74755 bar kod 8412497747559
Frozen leaves model 81055 bar kod 8412497810550
Spiderman mob rules model 83555 bar kod 8412497835553
Stitch Palms model 75055 bar kod 8412497750559
Zašto su opasne
Kako je navedeno u upozorenju o povlačenju proizvoda, sporni proizvodi sadrže sitne dekorativne delove koji su pričvršćeni lepkom. Ti elementi se mogu lako odvojiti, nakon čega postoji opasnost da ih dete stavi u usta i izazove gušenje.
Šta treba da urade potrošači
Nadležni navode da su preduzete dobrovoljne mere koje uključuju povlačenje proizvoda iz prodaje i njihov opoziv od potrošača.
Kupcima koji već poseduju ove flašice savetuje se da ih odmah prestanu koristiti i vrate na prodajno mesto ili kontaktiraju prodavca radi dodatnih informacija.
(Objektiv)