Kvaku Karikari igrač kola, Želja „okupirao” idealni tim Superlige!

Napadač Železničara Kvaku Karikari izabran je za najboljeg igrača 27. kola Superlige Srbije, a pored njega u timu kola našla su se još trojica igrača našeg kluba – Uroš Tegeltija, Branislav Knežević i Stefan Pirgić.

Železničar je ostvario ubedljivu pobedu protiv lučanske Mladosti rezultatom 5:0. Kompletan tim je pružio fantastičnu predstavu, a posebno su se istakli pomenuti igrači.

Karikari je bio dvostruki strelac, Pirgić je upisao gol i asistenciju, Knežević jedan pogodak, dok je Tegeltija zajedno sa ostalim saigračima dao veliki doprinos da se sačuva mreža 13. put ove sezone, po čemu je Železničar najbolji u ligi.

Sasvim zaslužena priznanja za naše fudbalere.

(Pančevac)