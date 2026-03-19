Pančevo Politika i društvo

JKP Grejanje: Režim rada usklađen sa vremenskim prilikama

Zbog nešto nižih temperatura i pojačanog vetra toplane će ovih dana imati celodnevno snabdevanje toplotnom energijom. Grejna sezona zvanično traje do 15.aprila.

17:00

19.03.2026

Printscreen/RTV Pančevo

JKP „Grejanje“ uspešno privodi kraju tekuću sezonu uz stabilno snabdevanje i dovoljne količine gasa. Fokus preduzeća ostaje na energetskoj stabilnosti i širenju mreže, što potvrđuje i sve veći broj građana koji se priključuju na sistem daljinskog grejanja.

Zbog nešto nižih temperatura i pojačanog vetra toplane će ovih dana imati celodnevno snabdevanje toplotnom energijom. Grejna sezona zvanično traje do 15.aprila.

„Javno komunalno preduzeće „Grejanje“ tokom marta uskladilo je rad toplana na Kotežu dva i na Sodari sa spoljnim temperaturama. Bliži se polako kraj grejne sezone,  trenutno se nalazimo u poslednjem  mesecu  rada toplana. U ovom periodu godinu temperature su promenljive,  toplane startuju u ranim jutarnjim satima i njihov rad je usklađen sa spoljašnjim temperaturma, , kaže Predrag Živković, direktor Grejanja za RTV Pančevo. 

Prema rečima Živkovića, već po završetku grejne sezone, u ovom  preduzeću  se prave planovi za narednu sezonu. On ističe da do kraja ove sezone ima i dovoljno gasa za normalan rad.

Preko sistema daljinskog  grejanje   zagreva se oko 13.800  stanova,  uz porast broja novih priključaka,   koji pokazuju da Pančevci imaju poverenje u sistem daljinskog grejanja. U JKP „Grejanje“ poručuju da će i ubuduće raditi na stabilnom  i kvalitetnom snabdevanja toplotnom energijom.

(RTV Pančevo)

