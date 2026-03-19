JKP Grejanje: Režim rada usklađen sa vremenskim prilikama

Zbog nešto nižih temperatura i pojačanog vetra toplane će ovih dana imati celodnevno snabdevanje toplotnom energijom. Grejna sezona zvanično traje do 15.aprila.

JKP „Grejanje“ uspešno privodi kraju tekuću sezonu uz stabilno snabdevanje i dovoljne količine gasa. Fokus preduzeća ostaje na energetskoj stabilnosti i širenju mreže, što potvrđuje i sve veći broj građana koji se priključuju na sistem daljinskog grejanja.

Zbog nešto nižih temperatura i pojačanog vetra toplane će ovih dana imati celodnevno snabdevanje toplotnom energijom. Grejna sezona zvanično traje do 15.aprila.

„Javno komunalno preduzeće „Grejanje“ tokom marta uskladilo je rad toplana na Kotežu dva i na Sodari sa spoljnim temperaturama. Bliži se polako kraj grejne sezone, trenutno se nalazimo u poslednjem mesecu rada toplana. U ovom periodu godinu temperature su promenljive, toplane startuju u ranim jutarnjim satima i njihov rad je usklađen sa spoljašnjim temperaturma, , kaže Predrag Živković, direktor Grejanja za RTV Pančevo.

Prema rečima Živkovića, već po završetku grejne sezone, u ovom preduzeću se prave planovi za narednu sezonu. On ističe da do kraja ove sezone ima i dovoljno gasa za normalan rad.

Preko sistema daljinskog grejanje zagreva se oko 13.800 stanova, uz porast broja novih priključaka, koji pokazuju da Pančevci imaju poverenje u sistem daljinskog grejanja. U JKP „Grejanje“ poručuju da će i ubuduće raditi na stabilnom i kvalitetnom snabdevanja toplotnom energijom.

