Ne kupuj – udomi Cucku i Labradorkicu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Cucku i Labradorkicu.

Cucka

Verovatno je neki znaju sa ulica Pančeva, a neki čak svedoče da je određeni deo života provela i u Poljoprivrednoj školi.

Dakle jedna bogata istorija avantura, ali sada je vreme da negde u toplini doma mirno dočeka starost.

Cucka ima oko devet godina, srednje je veličine, teška je oko 15 kilograma, a sterilisana je 2018.

U stanu je maksimalno kulturna, nikada ne vrši nuždu unutra, odmara se i samo želi svoj miran kutak.

Nije oduševljena društvom drugih životinja, ali ako je ignorišu, ne pravi problem.

Ukoliko vidite sebe u laganim, kratkim šetnjama i volite mirno odmaranje u tišini, onda ste prava osoba za Cucku, a sve drugo može se saznati na kontakt telefon 066/811-68-87.

Labradorkica

Ova malena crnka nedavno je ušetala u jednu kuću na Novoj Misi, a humani sugrađani su je privremeno zbrinuli do pronalaska vlasnika.

Nažalost, niko nije javio da je preuzme.

Veoma je mila i draga, pa je najverovatnije da se radi o mladoj labradorki.

Ljudi, nažalost, ne mogu da je zadrže, pa je neophodno da što pre pronađe siguran dom, a sve ostalo može se doznati na pozivom na telefon 063/387-170.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

