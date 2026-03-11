Ne kupuj – udomi Zaru i Milicu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Zaru i Milicu.

Zara

Ovo maleno štene, staro oko mesec dana, sklonjeno je nedavno sa ulice, gde ga je neko ostavio u smeću i žbunju.

U pitanju je curica koja je imala sreće da je neko primeti na vreme.

Privremeno je zbrinuta, ali joj je hitno potreban dom.

Veoma je umiljata i mazna, a sada traži ozbiljan i siguran dom, gde će biti voljena i čuvana zauvek.

Očišćena je od glista i parazita, buva i krpelja.

Obezbeđen joj je prevoz do udomitelja, a sve drugo može se saznati pozivom na telefon 069/196-99-99.

Milica

Ova prelepa ovčarkica godinama čeka u privremenom smeštaju na pravog udomitelja, na pravi život u porodici i sigurnom domu.

Milica je stara oko tri i po godine godine, a sada je zdrava, vakcinisana i sterilisana.

Obučena je i šeta na povocu, a ima i higijenske navike, pa bi idealno bilo da živi u kući s prilazom dobro ograđenom dvorištu.

Kontakt telefon je 062/330-186.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

