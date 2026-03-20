Rak dojke u Južnom Banatu: Pančevo i Kovin sa najvećom stopom smrtnosti

Povodom 20. marta, Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, podaci Zavoda za javno zdravlje Pančevo ukazuju na alarmantnu statistiku u našem regionu.

Tokom 2024. godine u Južnobanatskom okrugu od ove bolesti obolela je 181 žena, dok su 73 izgubile bitku. Najveća stopa obolevanja zabeležena je u Plandištu i Vršcu, dok su Pančevo i Kovin vodeći po stopi smrtnosti.

Samo u Pančevu su u 2024. gpdine obolele 84 žene, a zabeleženo je 40 smrtnih ishoda.

Lekari upozoravaju da je rak dojke najčešći maligni tumor kod žena, ali da je izlečiv u više od 90 postoslučajeva ako se otkrije na vreme. Poseban apel upućuje se ženama starosti od 50 do 69 godina da se odazovu na organizovani skrining i mamografiju. Redovni samopregledi jednom mesečno i preventivni klinički pregledi jednom godišnje ostaju ključni koraci u očuvanju zdravlja, jer rana dijagnoza omogućava efikasnije lečenje i bolji kvalitet života.

(Pančevac)