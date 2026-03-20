Vučić: Od danas dizel skuplji za 4 dinara, benzin za 2, a akciza smanjena za još 40 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će cena litra dizela od danas od 15 sati biti viša za četiri dinara i iznosiće 212 dinara, a litar benzina će biti skuplji za dva dinara i koštaće 188 dinara. Vučić je u Palati Srbija posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost sazvane zbog energetske situacije, kazao da bi po kotacijama na berzama cena litra dizela danas iznosila 257 dinara.

Naveo je da je država po Zakonu o trgovini smanjila akcizu na gorivu za 20 odsto i da će je danas smanjiti za još 40 odsto.

„Po Zakonu imamo pravo za 20 odsto da smanjimo, a našli smo u zakonu mogućnost da smanjujemo i više od 20 odsto. Mi ćemo danas smanjiti za još 40 odsto, kumulativno za oko 61 odsto spustićemo akcizu, gotovo ćemo se odreći ;državnih prihoda, da bi smo održali ovu cenu (212 dinara) i držaćemo je u nedeljama pred nama“, rekao je Vučić.

Naveo je da smanjenje akcize ne može da bude jedina mera, te se zato na tržište iznosi 40.000 tona dizela iz državnih rezervi.

„Da bi smanjenje akcize išlo postepenije od ovoga, pošto imamo velike rezerve, spremni smo da se ponašamo brokerski i da damo naftnim kompanijama po ceni za 180 dinara, da mogu da ostvare i profite i da bi nam radile male pumpe u selima“, rekao je Vučić.

Istakao je da se puna snabdevenost ne dovodi u pitanje i da će „biti svega“.

Vulić je kazao: „Mi ćemo da uvozimo sada sve što možemo, da uvek držimo isti nivo ili da budemo blizu nivou rezervi koje držimo“.

„Pokušaću da razgovaram i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o gasnom aranžmanu, 31. marta to ističe, ako dobijemo tu povoljniju cenu po formuli sličnoj kako je bilo do sada, za naredna tri meseca bi nam olakšalo sve ove napore“, kazao je Vučić.

Najavio je da će u narednih sedam dana cena litra dizela za poljoprivrednike biti 181 dinar, dva dinara viša nego do danas.

„Ukoliko bude rasla cena na svetskim tržištima i na kotacijama, dalje će biti dozvoljeno maksimalno do 184 dinara“ da košta litar dizela za poljoprivrednike, rekao je Vučić.

(Beta)

