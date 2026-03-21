Preventivni pregledi za zaposlene u Domu za slepe

Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje organizovali akciju u martu, mesecu borbe protiv raka; dobar odziv radnika koji brinu o korisnicima.

U pančevačkom Domu za osobe sa oštećenim vidom „Zbrinjavanje“ sprovedena je akcija preventivnih pregleda namenjena zaposlenima, u saradnji sa Domom zdravlja i Zavodom za javno zdravlje, prenosi RTV Pančevo.

Mart je mesec borbe protiv malignih bolesti, a lekari su iskoristili ovu priliku da ukažu na važnost rane dijagnostike karcinoma dojke, debelog creva i ginekoloških oboljenja.Zaposleni su imali priliku da provere krvni pritisak, indeks telesne mase, ali i da urade test na okultno krvarenje.

Dr Dragana Antonijević Đorđević i dr Ana Mitrić naglasile su da su ovi pregledi ključni jer maligne bolesti često nemaju simptome u ranoj fazi. Iz uprave Doma poručuju da je briga o zdravlju radnika neophodna kako bi oni mogli nesmetano da brinu o svojim korisnicima, uz apel onima sa pozitivnim rezultatima testova da se obavezno jave izabranom lekaru radi daljih ispitivanja.