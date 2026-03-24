Koliko često treba menjati posteljinu za bolje zdravlje i san

Skriveni mikroorganizmi u vašem krevetu mogu biti uzrok alergija i umora – saznajte kako pravilna higijena posteljine čuva vaš organizam.

Iako uredno namešten krevet ostavlja utisak čistoće, ispod pokrivača se tokom vremena nakuplja nevidljiva opasnost po naše zdravlje. S obzirom na to da prosečna osoba provede trećinu života spavajući, posteljina postaje glavno mesto nakupljanja znoja, mrtvih ćelija kože, bakterija i grinja. Stručnjaci upozoravaju da neredovna higijena kreveta nije samo estetski problem, već direktan uzročnik kožnih iritacija, alergijskih reakcija, pa čak i ozbiljnijih respiratornih problema poput astme ili dermatitisa.

Zlatno pravilo: Jednom nedeljno

Opšta preporuka zdravstvenih radnika je da se posteljina menja barem jednom sedmično. Ovaj ritam omogućava efikasno uklanjanje nečistoća pre nego što one prodru dublje u dušek i jastuke. Redovno pranje na temperaturama koje uništavaju mikroorganizme (iznad 60 stepeni za pamuk) ključno je za osobe sklone alergijama, jer sprečava buđenje tokom noći zbog otežanog disanja ili svraba.

Uticaj na psihu i kvalitet odmora

Čista posteljina nema samo fiziološki značaj. Studije pokazuju da spavanje u svežem i mirisnom okruženju značajno smanjuje nivo stresa i pomaže telu da brže utone u duboku fazu sna. Psihološki gledano, ritual menjanja posteljine može biti oblik brige o sebi koji podiže raspoloženje i jutarnju produktivnost. Prljava posteljina, s druge strane, podsvesno stvara osećaj nelagode i može biti uzrok isprekidanog sna.

Praktični saveti za dugotrajnu svežinu

Kako biste osigurali maksimalnu higijenu, pridržavajte se ovih pravila:

Odvojeno pranje: Posteljinu uvek perite odvojeno od ostalog veša kako bi se vlakna bolje isprala.

Manje deterdženta: Previše praška može ostati u vlaknima i izazvati iritaciju kože tokom noći.

Moć sunca: Kad god je moguće, sušite posteljinu na direktnom suncu. UV zračenje je prirodni dezinfekcionas koji efikasno ubija preostale bakterije i grinje.

Zaštitne navlake: Investirajte u nepropusne navlake za jastuke i dušeke koje sprečavaju prodiranje znoja i tečnosti u unutrašnjost kreveta.

Ulaganje malo vremena u pravilnu rutinu održavanja kreveta donosi dugoročne koristi – od čistije kože i lakšeg disanja do dubokog, regenerišućeg sna koji nam je neophodan za uspešan dan.

(Pančevac/politiko.rs)