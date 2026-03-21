Vučić na skupu SNS: Mi smo na braniku otadžbine, nikog ne vređamo ali smo tu i ne damo našu Srbiju

Srpska napredna stranka održava veliki skup u Beogradskoj areni na kome će biti predstavljeni kandidati na lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 lokalnih samouprava.

Okupljenima se obratio i predsednik Srbiej Aleksandar Vučić. Zatražio je veliki aplauz za Dačića i sve druge koalicione partnere SNS sa kojima „zajednički biju bitku“.

– Predstaviću šta nam je to plan i ideja. Pre svega uz ogromnu zahvalnost vama i onima koji nisu mogli da uđu u Arenu hoću da pozdravimo ogromnim aplauzom Ivicu Dačića, koji večeras nije fizički sa nama i sve naše druge koalicione partnere s kojima zajednički bijemo ovu bitku. Ispred sebe vidim jedan transparent na kom je neko napisao „15.3.2025. samo smo stajali i gledali vas i pobedili“.

Pre nešto više godinu dana bilo je teško vreme za Srbiju, napadnuta zemlja spolja i iznutra i u danu kada su hteli da izvrše državni udar, a mnoge institucije prešle na stranu protiv države, danu kad su mnogi mislili da će Srbija biti na kolenima, vi mladi ljudi stali ste u srcu grada, u centru Beograda i rekli:

,,Mi smo na braniku otadžbine, nikoga ne vređamo, ali smo tu i ne damo vam našu Srbiju.“ Moja večna zahvalnost, ne zato što ste branili mene, već što ste sačuvali Srbiju i ovim traktoristima koji su ostali bez svojih vozila i vama koji ste samo stajali i pobedili – hvala vam i Srbija vam to nikada neće zaboraviti – rekao je Vučić.

Otišao je da nekoliko minuta razgovara sa kandidatima i onima koji su predstavnici ovih opština u kojima će biti izbori.

– Treba da vidimo šta treba da uradimo za naše ljude. Otići ću da svega nekoliko minuta razgovaram sa kandidatima i onima koji su predstavnici ovih opština, a zatim ću vam ja predstaviti naš plan za budućnost – rekao je Vučić i dodao da nikad u životu ovakvu atmosferu nije video i doživeo.

– Moja prva poruka za sve vas koji dolazite iz tih opština je – ne možete da se ponašate kao do sada, jer ljudi hoće da ih čujete, saslušajte njihove probleme. Ako sam ja, koji sam ponosan na to kakav smo KC u Beogradu uradili, stao da sagledam probleme u borskom zdravstvenom centru, ili u Kuli, onda i vi to morate da radite svakog dana. Zato smo počeli da menjamo sebe, ljude, one koji nas predstavljaju u opštinama, menjaćemo i vas ukoliko ne budete hteli da saslušate ljude i njihove muke.

– Možemo da izgradimo hiljade kilometara puteva, hale, ali ljudi nas neće poštovati ukoliko njih ne čujemo i šta su njihove potrebe. Zato vas molim da obiđete njih u narednih 7 dana, da vide vašu marljivost i posvećenost i da želite i sebe da menjate. Neće ljudi izabrati promene na lošije, već one koji svako njihovo selo mogu da dovedu na viši nivo života. Moja poruka za vas je – Borite se za ljude! – poručio je Vučić.

– Znamo kako da sačuvamo Srbiju od takvih koji bi je očas posla srušili, rekao je, između ostalog, Vučić.

– …Pre godinu dana kad sam rekao da smo pobedili te napade, gotovo mi niko nije verovao. Ja sam znao da se nešto prelomilo u ljudima u onom trenutku kad su shvatili da nam je država napadnuta i da samo preostaje streljanje. Jedino što im je bio program bilo je „plivaćete, gonićemo vašu decu, tući ćemo vas“. Mi to njima nikad nećemo da nudimo, nudićemo nove i obnovljene škole i vrtiće, vozove i aerodrome, da zajedno sa nama rade na napretku i boljitku Srbije.

– Svet se promenio drastično i dramatično. Od 2020. kad prestaje era globalizma, svakoga dana svet se menja i mnogi od nas to ne želimo da vidimo. I verujemo da ćemo sutra da se vratimo u neki period pre 10, 20, 30 ili 50 godina, neće se to dogoditi.

– Mi smo vojno neutralna zemlja i ostaćemo. To nije lako. Što se nas tiče, naš je izbor da budemo slobodna, suverena zemlja, da ne budemo deo nijednog vojnog pakta, da sami čuvamo svoje nebo i svoju zemlju. I kao takvi moramo da budemo dovoljno snažni da odvratimo svakoga od potencijalne agresije na našu zemlju. Malo ko mi je verovao kad sam pričao šta treba da radimo za to. Danas je Srbija snažnija u vojnom pogledu nego ikada u svojoj istoriji.

– Mi nikog nećemo da napadamo, svakoj majci u ovoj zemlji hoću da obećam mir i stabilnost. Nemamo dece za bacanje, hoću decu da planiraju svoju budućnost u ovoj zemlji, da rade ovde, da se ponose svojom zemljom, ali za to moramo da budemo jaki i bićemo još jači.

– Na njihove pretnje, kada formiraju saveze mi ćemo uvek staloženo da odgovaramo i da kažemo „mi vas poštujemo, nemamo ništa protiv vas, nećemo da vas napadamo“, ali jedino što možemo da kažemo „Srbija je tvrd orah, a tvrd orah je voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi“.

– Mi ćemo da radimo svakoga dana naporno na podršci našem narodu na KiM. To je naš narod, naša zemlja i po Međunarodnom pravu, i povelji UN i Ustavu Srbije i niko ne može da nam ga otme i možete da govorite i radite šta vam je volja vi svetski vođe, ali uvek morate da znate da nikada nikoga u Srbiji nećete naći ko može da se odrekne svoje kolevke. Hvala našem narodu svuda gde živi na KiM, čuvali su nam otadžbinu uvek kad je bilo najteže i znam da će to uvek da rade.

– Čuvaćemo mir, stabilnost i bratske odnose sa Bošnjacima koji ovde žive, kao i svugde na Balkanu. To je naš zadatak i naša obaveza.

MUP: Prijavljeni miting SNS u Beogradskoj Areni protiče mirno i bez incidenata, učestvuje oko 70.000 građana