Ne paničite: Možete da otključate auto iako vam se ispraznila baterija u ključu

Nije retkost da vozači dožive neprijatnost kada se ibaterija u ključu od automobila isprazni. U takvim situacijama standardno pritiskanje dugmeta za otključavanje ili automatsko prepoznavanje ključa više ne funkcioniše, što može izazvati paniku, posebno ako ste u žurbi ili na nepoznatom mestu. Ipak, moderna vozila su dizajnirana tako da nude rešenja i za ovakve situacije.

Većina ključeva ima ugrađen mehanički element i transponder koji omogućava otključavanje i pokretanje automobila čak i kada baterija u ključu više ne radi. Poznavanje ovih procedura i nekoliko jednostavnih koraka može vas spasiti od nepotrebnog stresa i komplikacija.

Tajni mehanički ključ: Vaš spas kada elektronika zakaže

Većina modernih ključeva ima skriveni mehanički ključ koji se lako izvlači pritiskom na mali taster ili pomeranjem poklopca na daljinskom upravljaču. Ovaj ključ omogućava ručno otključavanje vrata, nezavisno od elektronskog signala.

Kod novijih automobila bravica za mehaničko otključavanje često je diskretno skrivena ispod poklopca ručice vrata, pa je dobro unapred proučiti uputstvo i upoznati se sa ovim detaljima. Poznavanje lokacije bravice omogućava brz i bezbedan pristup vozilu kada elektronika zakaže.

