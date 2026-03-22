Koković uoči gostovanja Čukaričkom: Težak izazov, ali ostajemo dosledni sebi

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja od utakmice protiv Čukaričkog, koja je na programu danas od 16 sati na Banovom Brdu u okviru 28. kola Superlige Srbije.

– Nekoliko je činjenica vezanih za sutrašnju utakmicu. Naš sledeći protivnik je promenio šefa stručnog štaba. Naš sledeći protivnik je u borbi za mesto koje vodi u plej-of, što je jedan njihovih ciljeva. Nabrojene činjenice nas navode na zaključak da će oni sutra biti vanredno motivisani, fokusirani i vanredno mobilisani da probaju da dođu do pobede. To je ekipa sačinjena od iskusnih igrača, igrača koji su igrali na ozbiljnom nivou i sigurno je da kor njihovog tima zna kako se igraju takve utakmice. Nas sutra očekuje zbog svega nabrojanog težak izazov – istakao je Koković.

Uprkos svemu, Železničar ostaje dosledan svojoj ideji i viziji.

– Mi imamo svoju agendu i svoj program, mi imamo svoje ciljeve koje želimo da ostvarimo u sutrašnjoj utakmici i sa tom idejom idemo sutra na Banovo Brdo da probamo da uradimo ono što treniramo. Mi hoćemo da ostanemo dosledni sebi, hoćemo da nastavimo da podižemo kvalitet igre, hoćemo da se usavršavamo, da napredujemo svi zajedno i videćemo za koliko će taj pristup biti dovoljan sutra kada se podvuče crta i kada se utakmica završi.

Kadrovska situacija je bolja nego u proteklom periodu.

– Igrači koji se vraćaju iz povreda su u boljem stanju, skoro smo pa kompletni na treninzima. Imamo nekoliko suspendovanih igrača koji zbog kartona neće moći da se stave na raspolaganje sutra, ali generalno je kadrovska situacija nešto bolja nego što je bila u proteklih mesec dana.

Pančevački tim je ostvario plasman u plej-of, ali je primarni cilj ostao nepromenjen.

– Naš cilj ostaje isti, da se unapređujemo, da se fokusiramo na performans, da se fokusiramo na razvoj i da u svakoj sledećoj utakmici budemo bolji nego što smo bili u prethodnoj – zaključio je Koković.

