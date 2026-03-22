Čukarički golom u nadoknadi vremena pobedio Železničar

Fudbaleri Železničara poraženi su od Čukaričkog na gostovanju rezultatom 3:2 (1:0) u meču 28. kola Superlige Srbije.

Železničar se vratio iz minusa od dva gola i sa igračem manje bio blizu boda, da bi domaći tim u sedmom minutu nadoknade, ipak, uspeo da dođe do pobede.

Strelci za ekipu Radomira Kokovića bili su Kvaku Karikari i Nikola Jovanović, a pomenuti Karikari je dobio i crveni karton.

Posle početnog opipavanja snage i igre bez pravih šansi, Čukarički je prvu priliku realizovao i došao do prednosti u 18. minutu. Matijašević je pobegao po desnoj strani i centrirao u sredinu, Tedić je zatresao prečku, a posle odbitka Miladinović je glavom zatresao mrežu.

Nekoliko minuta kasnije do gola je došao i Železničar, ali on nije priznat zbog ofsajd pozicije Karikarija prilikom ubačene lopte Pedra.

Zapretio je pančevački tim i u 37. minutu. Jevremović je sa leve strane poslao oštru loptu u peterac, gde je ispred Karikarija intervenisao golman Nikolić.

I u sledećem napadu je Železničar pretio. Posle prodora Džaspera i povratne do Konatara, levi bek je gađao dalji ugao, ali je Nikolić ponovo sproveo loptu u korner.

Bila je to poslednja zanimljiva situacija u prvom delu igre u kojoj je Železničar imao potpunu kontrolu i preko 70 odsto poseda lopte.

Drugo poluvreme počelo je šansom za Čukarički. Tedić je ostao usamljen na desetak metara od gola, šutirao je iz prve, Popović se istakao odličnom reakcijom.

Mogao je Železničar do izjednačenja u 58. minutu. Posle odlične akcije napravljen je višak na desnoj strani, gde je utrčao Pedro i iz prve gađao dalji ugao – golman Nikolić je zaustavio udarac.

U jeku napada Železničara, Čukarički je uspeo da zatrese mrežu po drugi put. Posle ubačene lopte u šesnaesterac iz auta, Popović je šutirao pravo u Popovića, ali se lopta odbila do Matijaševića, koji je pogodio praznu mrežu u 70. minutu.

Sedam minuta kasnije, trener Železničara Radomir Koković je izvršio svih pet izmena. Na teren su ušli Nikola Jovanović, Davorin Tošić, Abdul Jusif, Nikola Đuričić i Sumaila Vasiu.

Ispostavilo se da je to bio fantastičan potez.

Svega nekoliko trenutaka kasnije, Pančevci su postigli dva gola i vratili se u meč, a upravo su rezervisti dali ključan doprinos.

Najpre je kod prvog pogotka u 79. minutu Jovanović centrirao na drugu stativu, gde je Tošić pogodio prečku, a odbijenu loptu je sa metar u gol vratio Karikari.

U 83. minutu Jovanović je bio egzekutor. Lopta je pala u srce šesnaesterca, posle centaršuta Džaspera, i levonogi fudbaler je rutinski pogodio mrežu.

Minut posle toga Pančevci su ostali sa desetoricom igrača na terenu, pošto je Karikari dobio drugi žuti karton zbog faula na sredini terena.

U finišu meča je viđena velika borba na obe strane, a konačan rezultat postavljen je u poslednjim trenucima – posle centaršuta u šesnaesterac Železničara, Stojanović je došao do lopte, zatresao mrežu i doneo pobedu domaćem timu.

Železničar posle ove utakmice ostaje na petom mestu sa 45 bodova, dva manje od četvrtoplasiranog Novog Pazara kojeg dočekuje u sledećoj rundi za dve sedmice.

