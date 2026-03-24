Omaž ženama i tradiciji: Revija kolekcije „NANA“26. marta u Narodnom muzeju Pančevo

Udruženje žena „Omoljčanke“ sa ponosom najavljuje prezentaciju svoje nove kolekcije pod nazivom „NANA“, koja će biti održana u sredu, 26. marta, sa početkom u 19 časova u Svečanoj sali Narodnog muzeja Pančevo.

Kolekcija „NANA“ predstavlja emotivan omaž ženama koje su kroz vekove, tiho ali snažno, čuvale i prenosile znanje, umeće i istinske životne vrednosti. Inspirisana nasleđem koje se ne uči iz knjiga, već se brižno prenosi sa kolena na koleno, ova kolekcija donosi savremenu interpretaciju ženske priče.

Kroz unikatan ručni rad, pažljivo odabrane prirodne materijale i prepoznatljive forme, „Omoljčanke“ nastavljaju svoju misiju očuvanja tradicije i osnaživanja žena. Ovaj projekat promoviše stare zanate kao neodvojiv i dragocen deo našeg kulturnog identiteta.

Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite ovaj događaj i zajedno sa nama proslavite lepotu tradicije pretočenu u moderan dizajn.

Mesto: Svečana sala Narodnog muzeja Pančevo

Vreme: 26. mart u 19 časova