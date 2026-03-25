U Pančevu sjajan dan za srpski fudbal: U17 reprezentacija Srbije savladala Kipar

Na Sportsko rekreativnom centru „Mladost“ u Pančevu, počeo je kvalifikacioni turnir za plasman na Evropsko prvenstvo. U17 reprezentacija Srbije, pod vođstvom selektora Igora Matića, večeras je u prvom kolu savladala selekciju Kipra rezultatom 3:1.

Time je upotpunjen sjajan dan za srpski reprezentativni fudbal, s obzirom da je ranije danas i U19 reprezentacija Srbije ostvarila veliku pobedu nad Engleskom od 2:0 na startu kvalifikacionog turnira u Portugaliji.

Na vodeći gol našeg kadetskog tima u Pančevu čekalo se do sredine drugog poluvremena. Igrao se 64. minut meča, Vukašin Davidov je probio po desnoj strani, a onda na trenutak zastao podigao glavu i na vreme uočio raspored igrača pred golom Kiprana, pa “kao na tacni“ poslužio Vojina Marinkovića koji je udarcem glavom sa oko šest metara pogodio mrežu za 1:0.

Vođstvo “orlića“ je potrajalo do 81. minuta, kada je David Gerasimu postigao efektan gol za izjednačenje na 1:1. Gerasimu je ispred šesnaesterca našeg tima tražio prostor za udarac i našao ga je na nekih 18 metara od gola, odakle je poslao projektil u mrežu golmana Radanovića.

Ali, nepuna dva minuta kasnije Srbija je uzvratila! Vajagić je sa leve strane uputio loptu po zemlji pred gol Kiprana, gde je Zampas uspeo samo da okrzne loptu koja dolazi do Ognjena Matanovića, a novi Zvezdin biser sa sedam-osam metara donosi novu prednost “orlićima“ – 2:1 za Srbiju!

Ono najbolje je Matanović ostavio za 86. minut ovog meča, kada je primio loptu na desnoj strani terena, a onda izveo sjajan solo-prodor i pored trojice protivničkih igrača ušao u sredinu, pa sa 17-18 metara pogodio mrežu za konačnih 3:1!

Fenomenalan utisak Matanović je pokvario na ulasku u nadoknadu vremena, kada je otvorenim đonom startovao na protivničkog igrača za šta ga je sudija kaznio direktnim crvenim kartonom, pa “desetka“ našeg tima neće igrati protiv Belgije. Taj meč protiv Belgije je na programu 28. marta, a tri dana kasnije i meč trećeg kola protiv Švajcarske.

Domaćinstvo u ovakvim utakmicama potvrđuje da pančevački FK Železničar zauzima važno mesto na fudbalskoj mapi Srbije i regiona, kao i da ispunjava visoke standarde neophodne za organizaciju međunarodnih utakmica.

(ePančevo)