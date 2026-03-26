POLEN U PANČEVU: Dobra sedmica za alergičare

Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje Pančevo u 12. kalendarskoj nedelji, od 16. do 22. marta, u vazduhu Pančeva nisu detektovane visoke koncentracije polena. Za ovu nedelju prognoziran je ipak porast vrednosti polena javora, breze, jasena i vrba, dok će poleni graba, topola i bresta biti u stagnaciji a padaće jova, leska i čempresi.

Kako savetuje primarijus doktorka Dubravka Nikolovski osobe koje su osetljive na polen drveća treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije i da i dalje boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu.

Koliko je polena bilo u Pančevu od 2019. u pretposlednjoj sedmici marta Na osnovu poređenja merenja koncentracija polena koje sprovodi pančevački Zavod za javno zdravlje može se prosuditi da je 12. kalendarska sedmica bila najlakša za ljude koji su alergični na polene drveća. Ukupno je „uhvaćeno” od svih vrsta 372 zrnceta polena dok je na primer 2022. u vazduhu Pančeva bilo skoro četiri puta više polena. Ipak, konačni sud a i dejstvo na alergičare videće se na kraju sezone.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Počinje i sezona breze